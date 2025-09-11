'Возвращение к истокам': журналисты высоко оценили Borderlands 4

Игра выходит уже завтра на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

За день до выхода зарубежные игровые журналисты поделились первыми обзорами на кооперативный лутер-шутер Borderlands 4. На сайте Metacritic у игры 84 балла из 100, а на OpenCritic – 85/100.

Обозреватели отмечают, что Borderlands 4 исправила многие ошибки недавних игр серии и смогла вернуться к истокам. Игра ощущается более полноценным сиквелом Borderlands 2, чем третья часть.

Видео дня

Разработчики из студии Gearbox не отошли от классической формулы, но при этом сделали ее веселее и наполнили контентом. Некоторые даже называют четвертую часть пиком франшизы – во многом благодаря открытому миру со свободным исследованием локаций и бесконечными способами развлечься.

Одним из главных недостатков назвали техническое состояние ПК-версии – оно оставляет желать лучшего. Некоторые обозреватели поругали игру за cкучных сюжет и "плоских" персонажей, в частности, антагониста. Из новых механик критике подверглось масштабирование уровней врагов под игрока.

Сами разработчики уже выпустили релизный трейлер, продемонстрировав ключевых персонажей, сражения и обилие лута. Borderlands 4 выйдет уже 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. В украинском регионе игра стоит 2999 грн.

Сентябрь 2025 года стал "горячим" месяцем для геймеров. За неполные две недели вышли Hollow Knight: Silksong, Cronos: The New Dawn и Hell is Us. А до конца месяца еще выйдут Borderlands 4, Dying Light: The Beast, Silent Hill f и Sonic Racing: CrossWorlds.

Меж тем Steam раскрыл самые популярные сборки ПК у геймеров в 2025 году. На первое место среди видеокарт вырвалась RTX 4060, а доля Windows 11 впервые превысила 60%.

Вас также могут заинтересовать новости: