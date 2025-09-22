Художница Дрю Харрисон проработала в Sucker Puch 10 лет.

Директор студии Sucker Punch, известной по Ghost of Tsushima и предстоящей Ghost of Yotei, Брайан Флеминг подтвердил, что они уволили одну из разработчиц из-за её шутки об убийстве американского активиста Чарли Кирка.

Художница Дрю Харрисон, проработавшая в студии почти 10 лет, написала в соцсетях: "Надеюсь, стрелка зовут Марио, чтобы Луиджи знал - его брат прикрыл".

Пост был написан вскоре после нападения на Кирка и быстро привлёк внимание правых и ультраправых комментаторов. Среди тех, кто раздувал кампанию против Харрисон, оказался и Илон Маск.

Как Флеминг рассказал в интервью Game File, в студию обрушился поток писем и звонков с требованием уволить сотрудницу. Менее чем через сутки после публикации она лишилась работы. Флеминг подтвердил, что причиной стала именно эта шутка: "Мы едины во мнении, что праздновать или высмеивать убийство недопустимо. Для нашей студии это принципиальный момент".

Сама Харрисон позже написала, что не держит зла на студию и продолжает её поддерживать, несмотря на случившееся:

"Если противостояние фашизму стоило мне мечты, которую я строила 10 лет, я бы сделала это снова - и в сто раз громче".

Ранее разработчики Ghost of Yotei рассказали про свою реакцию на перенос GTA 6. Изначально проект Sucker Punch и GTA 6 должны были выйти вместе осенью этого года.

