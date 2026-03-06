Поминальная родительская суббота - особый день молитвы за умерших.

Во время Великого поста церковь устанавливает особые дни молитвы за усопших - родительские субботы. В период поста их будет три, а даты ежегодно смещаются. Священник Мирослав рассказал УНИАН, когда поминальная суббота второй, третьей и четвертой недели поста, кого поминают в эти дни и какие есть запреты.

Когда родительские субботы в Великий пост 2026

Родительская поминальная суббота - это время особой молитвы за всех умерших. Как рассказал УНИАН священник Мирослав, во время Великого поста церковь имеет три особые поминальные субботы. В эти дни верующие могут подавать в храмах записки с именами, чтобы священник помолился за конкретных людей, но в то же время церковь молится и за всех тех, кто отошел в вечность, независимо от того, есть ли за них кому молиться.

"Эти даты формируются по церковному календарю: как смещается пост, так соответственно смещаются и субботы. Сам календарь остается неизменным, меняется только дата Пасхи, и уже от нее рассчитываются все остальные дни", - поясняет священник.

По его словам, Великий пост перед Пасхой в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 5 апреля. Родительские субботы проходят на второй, третьей и четвертой неделе поста, а даты их будут такими:

поминальная суббота второй недели Великого поста - 7 марта;

поминальная родительская суббота третьей недели поста - 14 марта,

поминальная суббота четвертой недели поста - 21 марта.

После этого наступает Великая Страстная неделя - особый период, когда человек должен работать над своим духовным состоянием.

Что можно делать в родительскую субботу и запреты дня

По словам священника, прежде всего желательно посетить церковь: помолиться, поставить свечу, принести небольшое пожертвование - например, печенье или хлеб и подать записку с именами родных.

Имеют родительские субботы и запреты:

В такие дни лучше воздерживаться от тяжелой физической работы. Суть не в запретах, а в том, чтобы человек мог сосредоточиться на молитве, воспоминаниях о умерших близких. Много украинских защитников погибли за время этой страшной четырехлетней войны - особенно важно помолиться за них.

Также желательно избегать ссор, ругани - так же, как и в другие дни памяти, когда мы вспоминаем жертв трагедий, репрессий или войн.

