BioWare ещё до релиза Anthem понимала, что игра идёт ко дну. Бывший продюсер студии Марк Дарра рассказал, что за несколько месяцев до выхода игры EA уже даже не рассчитывала на успех, поставив перед BioWare цель в 70 баллов на Metacritic. Для сравнения, прошлые проекты студии настраивались минимум на 90.

Как Дарра рассказал в новом видео на YouTube, в 2018 году уже было очевидно, что Anthem "горит". К тому моменту игра страдала от кучи проблем, от недопонимания, как работать с мультиплеером, до дыр в повествовании.

К тому же из-за ограничений движка игроки не могли нормально взаимодействовать с лутом и снаряжением прямо на поле боя: "Мы поняли, что это станет огромной проблемой, когда было уже поздно. Многие решения держались на ложных предположениях".

Ну а дальше всё уже история: вместо амбициозного шутера от легендарной BioWare получилась провальная игра-сервис. В январе 2025 года сервера Anthem окончательно отключили, а на Metacritic у игры так и осталось всего 59 баллов.

Ранее Марк Дарра рассказал, что Dragon Age 4 должна была выйти в 2019 году и она была бы лучше Veilguard. Изначально игра должна была быть намного компактней, а разработка заняла около 4 лет.

