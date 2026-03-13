Социальная помощь выплачивается лицам, имеющим на нее право.

В Украине существует отдельный вид финансовой помощи - компенсация за уход за пожилыми людьми или лицами с инвалидностью. Получить ее могут люди, которые, собственно, ухаживают за гражданами страны, которые по состоянию здоровья не могут позаботиться о себе самостоятельно. Ирина Заквацкая, помощник юриста, Адвокатское объединение "Максим Боярчуков и партнеры" в комментарии УНИАН объяснила, кто имеет право на финансовую поддержку от государства, сколько будут платить и как правильно оформить помощь.

Кому доступна финансовая помощь за уход за лежачими больными и лицами с инвалидностью

По словам Заквацкой, в Украине законом предусмотрена государственная социальная помощь по уходу за пожилыми людьми и другими определенными категориями лиц – это ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется лицам, которые по состоянию здоровья или возрасту нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Размер этой денежной помощи привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году составляет 2595 гривен), и зависит от ряда критериев.

Социальная помощь выплачивается непосредственно лицам, имеющим на нее право, а именно:

Лица с инвалидностью вследствие войны (I группа без дополнительных условий и II-III группа, если лицо одиноко и имеет заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода).

Военные и правоохранители, которые вышли на пенсию и имеют инвалидность I группы.

Одинокие пенсионеры, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Малообеспеченные лица с инвалидностью I группы.

Лица старше 80 лет, если они одиноки или имеют заключение комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

Эксперт говорит, что этот перечень определен в пункте 13 постановления Кабмина №261. Родственники таких лиц имеют право на получение компенсации за уход. Эти выплаты предусмотрены постановлением Кабинета министров №859.

Компенсацию за уход могут получить физические лица, предоставляющие социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе:

"Обычно это самые близкие люди - то есть муж или жена, кто-то из родителей или детей, бабушки, дедушки или братья, сестры".

Заквацкая предупредила о главном условии для получения компенсации за уход - это совместное проживание, совместный быт и фактическое осуществление этого ухода.

Сколько платят за уход по инвалидности

Сама по себе возможность получения финансовой поддержки - это не новый закон в Украине по уходу за пожилыми людьми, она существует давно. Впрочем, специалист говорит, что в 2026 году размер социальной помощи разделился на четыре вида:

100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность - 2595 гривен (получают лица, имеющие подгруппу А I группы инвалидности вследствие войны).

(получают лица, имеющие подгруппу А I группы инвалидности вследствие войны). 50% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность - 1297 гривен 50 копеек ( назначают лицам с подгруппой Б I группы инвалидности вследствие войны).

назначают лицам с подгруппой Б I группы инвалидности вследствие войны). 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность - 1038 гривен государство начисляет одиноким лицам в возрасте свыше 80 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

государство начисляет одиноким лицам в возрасте свыше 80 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность - 778 гривен 50 копеек ежемесячно получают малообеспеченные лица с инвалидностью I группы.

Также Заквацкая объяснила, на какие суммы можно рассчитывать перед тем, как оформить уход за родителями старше 80 лет или за лицом с инвалидностью. По ее словам, если осуществляется уход за лицом с инвалидностью I группы вследствие войны, то компенсация ежемесячно может составлять от 30% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть от 778 гривен 50 копеек до 2595 гривен.

Тем, кто ухаживает за лицами с II группой инвалидности вследствие войны, выплачивают 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 648 гривен 75 копеек.

За уход за одиноким человеком, имеющим III группу инвалидности, выплачивают компенсацию в размере 15% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 389 гривен 25 копеек.

Как оформить уход за пожилым человеком в Украине

Юрист объяснила один важный нюанс в механизме, который регулирует то, как оформить уход за пожилой мамой в Украине или за любым другим человеком, нуждающимся в таком уходе. Она предупредила, что человек обязательно должен быть одиноким и малообеспеченным или иметь заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что ему нужен постоянный посторонний уход.

"Только наличие, например, III группы инвалидности не дает лицу автоматически право на получение социальной помощи", - отметила эксперт.

Получить компенсацию за уход могут:

родственники первой степени родства – муж, жена, родители, дети;

второй степени – бабушки, дедушки, братья и сестры.

Если этих родственников нет, тогда уход могут оформить и другие родственники. Главное, чтобы эти лица совместно проживали с лицом, которому должны обеспечивать уход, и вели с ним совместный быт. Также при определенных условиях за лицом может осуществлять уход и посторонний человек.

Заквацкая подробно рассказала, как оформить уход за пожилым человеком в Украине или лицом с инвалидностью. В первую очередь, говорит она, нужно собрать документы:

заявление лица на получение помощи от государства;

документ, удостоверяющий личность человека, нуждающегося в уходе;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

декларация о доходах;

заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что человеку нужен постоянный посторонний уход.

документы, подтверждающие участие в боевых действиях (например, справки, выписки из приказов, рапорты командиров - если лицо имеет инвалидность вследствие войны;

копия решения суда о ее недееспособности, а также копия решения о назначении опекуна - если лицо признано недееспособным.

Собранные документы нужно предоставить в ЦНАП. Чтобы оформить компенсацию за уход, обе стороны - ухаживающий и лицо, нуждающееся в уходе, должны написать заявление и обратиться в управление социальной защиты населения.

Специалист говорит, что если компенсацию назначают не родственникам, то нужно доказать, что у лица, за которым будут ухаживать, нет родственников или они не имеют возможности осуществлять уход:

"К примеру, к заявлению можно приложить свидетельства о смерти родственников или документы, подтверждающие нетрудоспособность других членов семьи, или о том, что они находятся за границей".

Если человек лежачий, говорит юрист, то для оформления ухода за ним не родственнику также нужно получить акт установления факта проживания, то есть документ, который будет подтверждать, что этот человек проживает вместе с лицом, нуждающимся в уходе. В городах такой акт можно оформить, в частности, в ОСМД или органах местного самоуправления.

справка Ирина Заквацкая Юрист Училась в Виннице в Донецком национальном университете имени В. Стуса. В этом же городе работала в Седьмом апелляционном административном суде. Затем переехала в Киев и работала в Верховном суде - в Кассационном административном суде. Занимает должность помощника юриста в Адвокатском объединении «Максим Боярчуков и партнеры».

