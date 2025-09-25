В украинских кинотеатрах фильм выйдет 22 января 2026 года.

Вышел украинский трейлер долгожданного хоррора "Сайлент Хилл: Возвращение" (Return to Silent Hill), основанного на видеоигре Silent Hill 2.

Одновременно кинокомпания Adastra Cinema, являющаяся дистрибьютором фильма в Украине, объявила, что в нашей стране он выйдет в прокат 22 января 2026 года.

Оригинальная игра "Сайлент Хилл 2" от компании Konami вышла в 2001 году и представляла собой психологический survival horror с элементами экшена и квеста. Почти сразу игра стала бестселлером, и продавалась бешеными тиражами на широкую мировую аудиторию. Сейчас "Сайлент Хилл 2" входит в списки лучших игр всех времен и занимает высокие позиции в чартах самых страшных хорроров игровой индустрии. Как отмечали разработчики, художественный стиль игры формировался под влиянием киноработ Дэвида Кроненберга, Дэвида Финчера, Альфреда Хичкока и Дэвида Линча. Неудивительно, что рано или поздно этот игровой шедевр должен был получить свою киноадаптацию.

По сюжету, таинственное письмо заставляет главного героя игры Джеймса Сандерлендаотправиться в мистический город Сайлент Хилл на поиски утраченной любви. Однако вместо оживленного городка, парень находит жуткий эпицентр настоящих кошмаров и ужасных монстров.

Главные роли в ленте сыграли Джереми Ирвин ("Клуб молодых миллиардеров", "Мамма Миа", "Проклятие Бегхед"), а также Ханна Эмили Андресон ("Пила 8", "Люди Икс: Темный Феникс", "Судная ночь").

Режиссером ленты снова выступил Кристоф Ган, который срежиссировал культовый первый фильм о Сайлент Хилл 2006 года. Интересно, что режиссер изначально хотел экранизировать именно вторую часть игры, ведь считает ее любимой среди фанатов и очень эмоциональной. Однако впоследствии решил все же работать над первой, чтобы последовательно рассказать историю загадочного городка.

По мнению режиссера, сюжет второго фильма препарирует известный миф об Орфее, который спускается в подземное царство за своей Эвридикой, однако он одновременно полон остроты и опасности, ведь разворачивается в настоящем городе кошмаров.

При этом Ган подтвердил, что монстров в ленте будут играть танцоры и акробаты в протезном гриме, как и в первом фильме "Сайлент Хилл".

