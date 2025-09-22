Konami устроила опрос среди игроков, ремейк какого Metal Gear им сделать следующим

Среди вариантов есть даже MGS 5: Phantom Pain.

Konami решила напрямую спросить у фанатов, какой ремейк Metal Gear они хотят увидеть дальше. Накануне Tokyo Game Show издатель запустил опрос, связанный с серией Metal Gear-Production Hotline, где игрокам предложили выбрать, какие проекты им наиболее интересны.

В анкету попали почти все основные части франшизы: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, MGS2: Sons of Liberty, MGS4: Guns of the Patriots, Peace Walker, а также обе части пятой игры - Ground Zeroes и The Phantom Pain. Есть и вариант "Other", позволяющий вписать собственные предложения.

Одних фанатов удивило, что в списке оказались Metal Gear Solid 5, которые и сегодня выглядят современно и отлично работают на ПК. Другие же надеются, что Konami наконец-то возьмётся за классические части, в частности, за Metal Gear 2: Solid Snake, где зародились многие идеи будущей серии.

Видео дня

После выхода Metal Gear Solid Delta и положительных отзывов о Silent Hill f у фанатов появляется надежда, что Konami действительно вернулась после многолетнего перерыва.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима анонсировал выставку, где покажет свои будущие игры. На ивенте отпразднуют 10-летие студии Kojima Productions.

Вас также могут заинтересовать новости: