Легенда Manchester United Уэйн Руни признался, что одной из причин доминирования клуба в 2000-х стала портативная консоль Sony PSP.

Выступая в своём подкасте The Wayne Rooney Show, форвард вспомнил, что в годы его карьеры команда проводила много времени за игрой SOCOM - тактическим шутером для PSP:

"Честно, я реально верю, что часть наших успехов была связана именно с PSP. Мы играли в самолёте, в автобусе, собирались 5 на 5 - я, Рио [Фердинанд], Майкл Кэррик, Джон О’Ши, Уэс Браун".

По словам экс-форварда, SOCOM заставлял футболистов больше общаться, вырабатывать тактику и помогал сплочению коллектива: "Кэррик был хитрым и спокойным, любил закидывать гранаты из-под тишка. Я же всегда шёл напролом, в первые ряды. И это реально отражало то, как мы вели себя на поле".

Не всем, правда, это нравилось. Вратарь Эдвин ван дер Сар часто раздражался от криков в автобусе и старался пересесть подальше.

Интересно, что Руни оказался не единственным, кто связывает успехи "МЮ" с портативкой Sony. Ещё в 2023 году в подкасте Fozcast Рио Фердинанд и Бен Фостер тоже говорили, что многопользовательские баталии в SOCOM помогали команде сплотиться и даже влияли на атмосферу внутри клуба.

Ранее мы рассказывали, что новая портативная консоль Playstation сможет запускать игры от PS5, но с оговорками. Как в случае с PS4 и PS5, для оптимальной производительности придется выпускать патчи.

