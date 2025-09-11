До вечера 18 сентября в EGS можно забрать Ghostrunner 2, Monument Valley 2 и The Battle of Polytopia.

Epic Games Store решил порадовать своих пользователей сразу тремя бесплатными играми. До вечера 18 сентября в магазине можно забрать ураганный экшен про киберниндзю, продолжение культовой головоломки и красочную стратегию.

Ghostrunner 2 – экшен-платформер от первого лица, действие которого происходит через год после событий первой части. Многие сравнивают проект с Cyberpunk 2077 из-за общей стилистики и атмосферы.

Monument Valley 2 – для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и спокойно решать головоломки. Геймплей такой же, как и у первой части: уровни напоминают лабиринты, противоречащие законам физики.

The Battle of Polytopia – пошаговая 4X-стратегия, в которой игрок берет на себя роль вождя одного из 12 племен. В Steam у игры 94% положительных отзывов.

На следующей неделе в Epic Games Store можно будет забрать две игры: артхаусное приключение Samorost 2 и многопользовательскую Project Winter.

Напомним, в Steam на днях вышло крупное обновление с новым интерфейсом. Теперь можно менять оформление игр в библиотеке и даже задавать им альтернативные названия для сортировки.

