Каждый постный пирог в этой подборке - сочный, ароматный и невероятно простой в приготовлении.

Многие думают, что постная выпечка - это скучно и пресно. Но мы собрали четыре рецепта пирогов, которые даже без яиц, масла и молока можно превратить в настоящий десерт из пекарни. Попробуйте приготовить постный пирог с вареньем, тыквой, маком или яблоками - результат заставляет забыть о диетах и посте.

Постный яблочный пирог

Этот постный яблочный пирог готовится из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме, а результат - как из хорошей пекарни.

Для теста понадобятся:

250 г муки;

120 мл растительного масла;

4-5 ст. л. холодной воды;

щепотка соли;

1 ст. л. сахара.

Для начинки:

1 кг яблок (кислые + сладкие);

80 г сахара;

1 ч. л. корицы;

1 ст. л. кукурузного крахмала;

сок 1/2 лимона.

Смешать муку, соль и сахар, добавить растительное масло и перемешать вилкой до крошки. Влить воду - добавлять по ложке - и замесить мягкое, не липкое тесто. Разделить его на 2 части, завернуть в пленку и убрать в холодильник на полчаса.

Для начинки почистить яблоки и нарезать их тонкими ломтиками. Затем смешать с сахаром, корицей, крахмалом и лимонным соком. Оставить на 10-15 минут, чтобы пустили сок.

Раскатать одну часть теста, выложить в форму (диаметр формы 22-24 см) и сформировать бортики. Выложить внутрь начинку. Раскатать вторую часть теста и накрыть пирог сверху. Защипнуть края, сверху сделать несколько проколов вилкой или надрезать в центре крест-накрест – чтобы выходил пар, и верхушка не трескалась.

Духовку разогреть до 180°C, выпекать 45-50 минут, пока не появится золотистая корочка. Готовому пирогу дать остыть.

Лимонный постный пирог с маком

Один из самых простых постных пирогов - лимонная кислинка освежает, мак дает глубину вкусу, а легкая глазурь сверху делает пирог праздничным даже в будни.

Для приготовления понадобятся:

200 г муки;

150 г сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

¼ ч. л. соды;

щепотка соли;

75 мл растительного масла;

180 мл воды;

2 ст. л. лимонного сока;

цедра лимона;

2-3 ст. л. мака.

Смешать воду с растительным маслом и соком лимона. Оставить на 10 минут, чтобы смесь слегка загустела.

Вместо воды можно взять растительное молоко, но тогда его нужно будет смешать в пропорции 180 мл молока + 1 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. сока лимона, убрав их из общего количества ингредиентов.

Соединить муку, сахар, разрыхлитель, соду, соль и мак. Влить в сухие ингредиенты влажную смесь и аккуратно перемешать лопаткой до однородности

Застелить форму для кекса пергаментом, вылить тесто. Выпекать при 180°C около 45 минут. Проверить готовность зубочисткой.

Перед подачей пирог остудить в форме. Можно по желанию полить лимонной глазурью - смешать 80 г сахарной пудры и 2-3 ст. л. лимонного сока.

Постный пирог из тыквы и манки с бананом

Если вы уже пробовали постный банановый пирог, этот рецепт вас удивит еще больше - тыква делает тесто сочным, манка добавляет легкую зернистость, а корица с имбирем превращают простую выпечку в ароматный десерт.

Для приготовления нужны:

400 г тыквенного пюре (нужно отварить или запечь тыкву и размять или измельчить мякоть в блендере);

1 банан;

80 мл меда (жидкого);

60 мл растительного масла;

150 г муки;

80 г манки;

1 ч. л. корицы;

1/2 ч. л. мускатного ореха;

1/2 ч. л. молотого имбиря;

1 ч. л. разрыхлителя;

1/2 ч. л. соды;

щепотка соли.

Смешать тыквенное пюре, мятый банан, мед и растительное масло. Хорошо перемешать.

Отдельно соединить муку, манку, все специи, разрыхлитель, соду и соль. Всыпать сухую смесь к влажной, перемешать лопаткой. Оставить тесто на 20 минут, чтобы манка набухла

Выстелить форму (20-22 см) пергаментом, вылить тесто и разровнять лопаткой. Выпекать при 175-180°C 35–40 минут.

Этот пирог становится вкуснее на следующий день.

Пышный постный пирог с вареньем на скорую руку

Даже на скорую руку можно приготовить полноценный десерт. Пышные коржи, сочная прослойка из варенья и минимум усилий – на приготовление уходит меньше часа.

Для теста понадобятся (на 2 коржа):

250 г муки;

190 г сахара + 1 пакетик ванильного сахара;

1 ч. л. соды;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

240 мл воды;

1 ст. л. яблочного уксуса;

135 мл растительного масла.

Для прослойки - 150-200 г клубничного или малинового варенья (густого).

Смешать воду с растительным маслом и яблочным уксусом, оставить на 10 минут.

Соединить в другой миске муку, сахар, ванильный сахар, соду, разрыхлитель и соль. Влить влажную смесь в сухую, перемешать лопаткой до однородного теста.

Разделить на 2 равные части и вылить в две формы диаметром 20 см, застеленные пергаментом (можно выпекать сначала одну часть, затем - вторую). Выпекать при 180°C около получаса - до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой.

Дать коржам полностью остыть, варенье взбить и нанести на нижний корж толстым слоем. Накрыть сверху вторым коржом. Сверху посыпать сахарной пудрой.

