В игровом сообществе уже давно сложилось мнение, что антивирусные программы снижают производительность в играх. На бумаге такое возможно: сканирование и обновления действительно используют ресурсы процессора, оперативной памяти и накопителя.

Чтобы проверить это в условиях 2025 года, эксперты Digital Foundry протестировали работу встроенного в Windows 11 антивируса Windows Defender и стороннего BitDefender Antivirus Plus. Тесты проводились на топовом ПК с видеокартой RTX 4090.

Результаты показали, что разницы между двумя антивирусами практически нет. В тяжелых тайтлах вроде Flight Simulator Windows Defender иногда давал преимущество в 1–2 %, что соответствует буквально одному кадру в секунду. В динамичных шутерах по типу Counter-Strike, различие с антивирусом и "без" составило около 6 fps, что при общем уровне ~500 fps абсолютно незаметно.

Главный вывод – современные CPU без труда справляются с работающий на фоне антивирусом и выбор программы стоит делать скорее по функционалу. У BitDefender, например, есть "игровой режим", автоматически отключающий ненужные службы и уведомления.

Производительность зачастую "съедают" другие фоновые ресурсы, а не антивирус, отметили Digital Foundry. Поэтому можно спокойно играть с ним и не переживать за производительность.

