В Украине штраф за неуплату алиментов может быть разного размера - он зависит от продолжительности задолженности и может достигать 50% от ее суммы. Однако в определенных случаях штрафы можно обжаловать. Адвокат семейного права Павел Осадчий рассказал УНИАН, в каких случаях это можно сделать, как действует закон, если должник находится за границей и как рассчитываются штрафы при нескольких исполнительных производствах для разных детей.

Что грозит за неуплату алиментов в Украине - как начисляется штраф

По словам Осадчего, в правилах о штрафах за неуплату алиментов нет каких-либо новых изменений - эти нормы уже давно предусмотрены законодательством и закреплены в Законе Украины "Об исполнительном производстве" (статья 71).

Там указано, что к должнику могут применять штрафы в зависимости от того, как долго накапливалась задолженность:

20% от суммы долга - если алименты не выплачивались более одного года;

30% от суммы долга - если задолженность длится более двух лет;

50% от общей суммы задолженности - если алименты не выплачивались три года и более.

Адвокат пояснил, что на практике, если возникает задолженность, исполнительная служба может временно увеличить сумму отчислений из дохода должника. Чтобы понять, чем грозит большая задолженность по алиментам, специалист привел пример:

"Если алименты на одного ребенка составляют 25% зарплаты и образовался долг за несколько месяцев, исполнитель может взыскивать до 50% дохода. В таком случае 25% идут на текущие алименты, а еще 25% - на погашение задолженности. Когда долг будет полностью погашен, размер отчислений возвращается к обычному уровню - то есть снова составит 25% дохода".

В то же время, по исполнительному производству, с человека нельзя взимать более 50% его дохода, ведь должны оставаться средства на собственные нужды. В такой ситуации законодательство предусматривает следующее.

"Даже после того, как ребенку исполнится 18 лет, непогашенная задолженность не исчезает - должник обязан ее уплатить. При этом могут оставаться и другие ограничения: запрет на выезд за границу, управление транспортными средствами и т.д.", - объясняет адвокат.

При этом стоит понимать, как именно начисляется штраф за неуплату алиментов. По словам Осадчего, для этого не нужно обращаться в суд - достаточно обратиться к государственному или частному исполнителю, который ведет исполнительное производство, и сообщить, что алименты не поступают. В то же время важно, чтобы именно исполнительное производство было открыто.

"Может быть ситуация, когда мать выиграла суд и получила решение о взыскании алиментов в фиксированной сумме - скажем, 5 тысяч гривен ежемесячно. Однако она не подала исполнительный лист в исполнительную службу и фактически не начала процедуру принудительного взыскания. В таком случае, даже если отец в течение двух лет ничего не платил, официальной задолженности не будет", - пояснил адвокат.

Важно, что если мужчина имеет двух детей от разных женщин и на обоих не платит алименты, задолженность рассчитывается отдельно по каждому исполнительному производству: "Например, если отец имеет двух детей и на каждого открыто производство, суммы и штрафы начисляются индивидуально по каждому делу", - добавил эксперт.

Что делать, если большой долг по алиментам в Украине - будут ли другие санкции

Специалист говорит, что распространена ситуация, когда человек имеет решение суда об уплате алиментов и в отношении него уже открыто исполнительное производство, но он пытается уклониться от выполнения своих обязанностей. Например, длительное время официально не работает, меняет место жительства и не сообщает об этом исполнительной службе или скрывает свои доходы. В таких случаях государственный исполнитель может не только начислить штраф, но и наложить арест на имущество, ограничить право управления транспортом или выезд за границу, даже если с этим связана работа должника:

"Здесь имеет значение срок, за который он не платил долг. Обычно, если это более трех месяцев, уже можно применять санкции".

Среди возможных ограничений также возможен арест имущества должника, который может касаться как недвижимости (квартиры, земельные участки, гаражи), так и движимого имущества - автомобилей, денег на банковских счетах или других ценностей. Важно, что арест не означает полное лишение права пользования имуществом, а ограничивает право распоряжаться им (продавать, передавать).

Если задолженность не погашается, имущество может быть описано и реализовано через систему электронных торгов. Полученные средства направляются на погашение алиментов, а остаток возвращается должнику, пояснил специалист.

Осадчий отметил, что пребывание плательщика алиментов за границей само по себе не освобождает его от исполнения решения украинского суда - деньги можно перечислять на банковскую карту матери ребенка или на счет исполнительной службы. В то же время сложности возникают в случае, когда человек, находящийся за границей, не хочет платить.

"Например, известно, что плательщик работает в Польше, но деньги не перечисляет. В такой ситуации просто передать решение украинского суда на исполнение в другую страну невозможно. Сначала его нужно официально признать в государстве, где находится должник, то есть пройти процедуру имплементации (признания) решения украинского суда за границей. Только после этого оно может исполняться соответствующими органами той страны. Но здесь все индивидуально и зависит от того, какой информацией располагает мать: от страны, где находится отец, до работы, на которой он работает, и дохода, который получает", - добавляет адвокат.

Можно ли обжаловать задолженность по алиментам

Осадчий говорит, что на практике иногда проблемы возникают даже у тех родителей, которые добросовестно платят алименты - он приводит пример такой ситуации:

"Суд уже вынес решение о взыскании алиментов в пользу ребенка, но мать длительное время не подает исполнительный документ в исполнительную службу. Она может хранить его у себя несколько лет, а затем внезапно обратиться к исполнителям и потребовать начислить задолженность за весь этот период, а также дополнительный штраф в размере 50%".

Юрист объяснил, можно ли обжаловать задолженность по алиментам в таком случае и как это сделать.

"Долг по алиментам сам по себе еще не означает автоматический штраф. Для применения санкций важно, КОГДА исполнительный документ был подан к исполнению и есть ли основания считать, что должник действительно уклонялся от уплаты", - объясняет Осадчий.

Еще одна довольно распространенная ситуация, по его словам, когда отсутствует подтверждение, что деньги были перечислены именно как алименты. Например, отец может регулярно отправлять средства на карту матери ребенка, но не указывать в назначении платежа, что это оплата алиментов. Он рассчитывает на добросовестность другой стороны, однако впоследствии мать может заявить в исполнительную службу, что никаких алиментов не получала.

В результате возникает спорная ситуация. Отцу приходится либо согласиться с начисленной задолженностью, либо доказывать в суде, что эти переводы были направлены именно на содержание ребенка. Иногда исполнители просят мать письменно подтвердить, получала ли она средства в качестве алиментов. Если она отрицает это письменно, у отца появляется основание обращаться в суд.

Подобные ситуации возникают и тогда, когда помощь предоставляется не деньгами, а другим способом – например, отец покупает ребенку одежду, продукты или оплачивает жилье.

справка Павел Осадчий адвокат по семейному праву, медийный эксперт, основатель онлайн-сервисов разводов Павел Осадчий – адвокат по семейному праву, медийный эксперт, основатель онлайн-сервисов разводов, что делает процесс разрешения семейных споров более простым и доступным для тысяч украинцев. Есть более 25 лет юридической практики. Специализируется на разводах, разделе имущества, алиментах, определении места жительства детей. Представляет интересы клиентов в Украине и за рубежом – даже без их физического присутствия в суде. Автор популярных правовых сообщений, постоянный эксперт медиа, спикер по темам семейных правоотношений. Основатель цифровых сервисов, помогающих украинцам оформлять документы, преодолевать бюрократию и защищать свои права.

