Кэри оттаяла из ледяного блока и начала петь.

Американская певица Мэрайя Кэри появилась в Fortnite в рамках ежегодного зимнего фестиваля. Исполнительница оттаяла из ледяного блока и спела свой новогодний хит All I Want for Christmas is You.

Однако как заметили игроки, это не размах концертов Eminem и Snoop Dogg, которые раньше выступали в игре. Облик певицы просто стоял на сцене и танцевал один и тот же танец, пока на фоне играл хит. Фанера...

Кроме Кэри, в Fortnite также появились скины Шакила Клауса (Шакил О'Нил), Санты Догга (Snoop Dogg), Новогоднего Попрыгуна и Наледи. Также игроки теперь могут выполнять задания Генерала Мороза и швыряться в друг друга зимними гранатами.

Кроме того, вместе с фестивалем обновилась и карта королевской битвы. В некоторых локациях лежит снег, а игроки могут попасть под снегопад. Ивент с зимним фестивалем продлится до 7 января.

Ранее Джейсон Стэйтем снялся в новогодней рекламе World of Tanks. По сюжету ролика, актёру не понравился первоначальный сценарий фильма, куда его пригласили, и он изменил его под себя. Так история про Санта Клауса пополнилась сценой с погонями на танках.

