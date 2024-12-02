В игре одновременно находились 14 миллионов человек.

Fortnite побил собственный мировой рекорд по единовременному количеству игроков. Одновременный онлайн в игре достиг 14 миллионов человек.

Такой ажиотаж вокруг Fortnite связан с внутриигровым ивентом: Epic Games устроила самый масштабный игровой концерт в истории игры. На одной сцене выступали Eminem, Snoop Dogg, Ice Spice, а также покойный Juice WRLD.

В заключение ивента разработчики представили первый сезон шестой главы. В игру вернули классический режим Fortnite OG со старой картой со времён запуска режима королевской битвы, а также представили новую карту, вдохновлённую японской культурой.

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Прошлый мировой рекорд Fortnite поставил в 2020 году тоже на концерте, тогда в игре выступал американский репер Трэвис Скотт. За выступлением одновременно следили 12 миллионов игроков.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Terraria в очередной раз перенесли релиз финального обновления для игры. Апдейт уже в целом готов, но создатели не хотят работать в зимние праздники.

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