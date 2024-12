Исполнительница каждый год получает потрясающий заработок благодаря рождественскому хиту 1994 года.

Далеко не каждый артист, даже известный во всем мире, может выпустить хит, который станет "вечным" и ежегодно будет появляться в плейлисте разных поколений. Однако это удалось американской певице Мэрайе Кэри, которая ежегодно получает невероятно большие деньги за один из своих треков.

По данным радио Capital, знаменитость ежегодно в среднем получает по 3 миллиона долларов пассивного дохода. Такой заработок поступает Кэри благодаря ее рождественскому хиту 1994 года "All I Want For Christmas Is You". Стоит указать, что это не конечная сумма, поскольку доход артистки растет, если она дает концерты в период новогодних праздников.

Издание The Economist также оценило, что в период с 1994 по 2016 годы трек принес Мэрии по 2,6 миллиона долларов ежегодно. То есть, за 22 года она заработала на песне "All I Want For Christmas Is You" 60 миллионов.

Оно и неудивительно, ведь эта композиция стала символом новогодних праздников во всем мире и является одним из самых популярных рождественских синглов. Кроме того, каждую зиму хит резко поднимается в музыкальных чартах и лидирует среди других даже очень известных треков.

Новогодний клип на песню также не отстает. Он занимает 13 место в рейтинге "Лучших клипов мира" на YouTube и собрал уже более 600 миллионов просмотров.

Что известно о Мэрайе Кэри

Мэрайя Кэри - легендарная американская певица, автор песен и продюсер. Ее дебютный альбом "Mariah Carey" (1990) мгновенно принес ей популярность благодаря хитам "Vision of Love" и "Love Takes Time". Среди ее самых известных песен - "Hero", "We Belong Together", "Without You" и вышеупомянутая композиция "All I Want for Christmas Is You".

Мэрайя продала более 200 миллионов записей, став одной из самых продаваемых артисток в истории, и получила пять премий "Грэмми".

Напомним, ранее Мэрайя Кэри сообщила о горе в семье. У артистки в один день умерли сразу два родных человека: мать и старшая сестра.

