Также актер ответил на вопрос: смог бы он победить Санта Клауса в драке?

Легендарный актер боевиков Джейсон Стейтем снялся в новогодней рекламе World of Tanks в роли самого себя.

По сюжету ролика Стейтем приходит на съемочную площадку рождественского фильма, куда его пригласили как дублера Санта-Клауса, и начинает менять сценарий под себя. Так, фильм о Санте превращается в боевик с погонями на танках.

Кроме того, Wargaming сделала для ролика украинскую озвучку, для чего пригласила официальный голос Стейтема в отечественном дубляже (чтобы услышать ее - измените звуковую дорожку в настройках плеера YouTube)

Сама реклама приурочена к ежегодному ивенту в World of Tanks "Новогоднее наступление", который пройдет с 6 декабря по 13 января. В это время игроки будут получать награды за выполнение тематических заданий.

Изданию PC Gamer удалось поговорить со Стейтемом. Актер рассказал, что он принимал непосредственное участие в написании сценария ролика. Главной причиной, почему он вообще согласился на эту роль, он назвал то, что хотел попасть в одну команду к Винни Джонсу и Арнольду Шварценеггеру, которые уже снимались в рекламах Wargaming:

"Я работал с ними [Wargaming - прим. ред.] над сценарием с самого начала, следя за тем, чтобы трейлер получился идеальным. Кроме того, я очень хотел присоединиться к команде вместе с моим приятелем Винни Джонсом и легендарным Арнольдом Шварценеггером."

Ну и в конце концов, Джейсон Стейтем ответил на главный вопрос: смог бы он победить Санта Клауса в драке? "Честно говоря, я бы предпочел драться вместе с ним, а не против него. Спорить с Сантой - только навлечь на себя неприятности, а я планирую держаться подальше от списка непослушных."

Но уж если драка неизбежна, то Стейтем считает, что он бы справился, даже если бы Санте помогали его эльфы: "Ладно, они могут нанести несколько удачных ударов, но давайте смотреть правде в глаза. Я привык бороться с более жесткими типами: бандами, доисторическими монстрами, международными шпионами, да мало ли с кем. Если бы дело дошло до этого, я бы без труда справился с Сантой и его помощниками. Не то чтобы мне это понравилось."

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