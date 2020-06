Компания Facebook купила создателей The Order 1886

Теперь студия Ready at Dawn будет работать над проектами для шлемов Oculus.

Компания Facebook приобрела студию Ready at Dawn, которая ранее работала над серией God of War для консоли PSP и экшеном The Order 1886 для PlayStation 4.

О приобретении студии компания объявила на официальном сайте Oculus.

Теперь студия Ready at Dawn будет работать над проектами для шлемов виртуальной реальности Oculus Rift.

Напомним, последняя крупная игра студии, The Order 1886, вышла в 2015 году эксклюзивно для PlayStation 4. Пользователи раскритиковали экшн за небольшую продолжительность. После этого разработчики выпустили мультиплеерный beat 'em up под названием Deformers. А потом переключились на проекты для шлемов Oculus Rift.

В 2017 году студия выпустила приключенческую игру для VR-шлемов Lone Echo и мультиплеерный режим Echo Arena. Эти проекты получили больше признания у пользователей, чем предыдущие игры студии.

В 2020 году Ready at Dawn готовит к релизу сиквел – Lone Echo II. Игра должна была выйти еще в начале это года, однако релиз отложили на неопределенный срок из-за пандемии Covid-19.

