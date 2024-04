Правда, Nintendo это вряд ли затронет: у нее система эксклюзивных игр идеально отлажена и работает как часы.

Популярный игровой портал IGN пообщался с экспертами в игровой индустрии, чтобы узнать их мнение об игровых эксклюзивах. Ответы получились довольно интересными. Похоже, что в ближайшие годы мы увидим отход от эксклюзивов для определенных консолей.

Если вкратце, больше половины игр на PlayStation первого и второго поколений были эксклюзивами. Во время расцвета консолей PS3 и Xbox 360 их оставалось около 25%, а в эпоху пастгена, PS4 и Xbox One, крупные консольные игры ААА-класса уже стали штучными.

По словам главы Xbox Фила Спенсера, со временем эксклюзивные тайтлы стали убыточными. По большей части, это связано с высокими ценами на их создание и падением маржинальности. Все это заставляет компании сокращать расходы, снижать риски и искать новую аудиторию в любых доступных местах.

Видео дня

Хотя PlayStation по-прежнему отстаивает ценность эксклюзивных релизов на своих платформах, они медленно, но верно принимают более агрессивную стратегию по выпуску своих игр на ПК. Нынешнее руководство Sony считает: если у вас есть собственный качественный контент, то он должен быть доступен и пользователям других платформ.

Впрочем, полностью от эксклюзивов никто отказываться не будет: отдельные игры останутся на одной-единственной платформе, потому что стимуляция продаж консолей таким образом по-прежнему имеет место. Также эксперты отрасли не думают, что к стратегии выпуска "игры должны выходить везде" будет прибегать Nintendo: у этой компании система эксклюзивных игр идеально отлажена и работает как часы.

Напомним, в марте 2024 года Horizon Forbidden West, один из лучших эксклюзивов PlayStation, вышел на ПК. А в ближайший год на компьютеры перенесут The Last of Us 2, Spider Man 2, God of War: Ragnarok и другие популярные Sony-эксклюзивы.

Также в последние месяцы эксклюзивы Xbox начали выходить на PlayStation и Nintendo. Среди них – RPG Pentiment от автора Fallout: New Vegas и Hi-Fi Rush, один из главных игровых сюрпризов 2023 года. А в этом месяце на PlayStation 4/5 и Nintendo Switch заглянет "‎выживач" Grounded от Obsidian.

Вас также могут заинтересовать новости: