До конца этого года на компьютеры перенесут The Last of Us 2, God of War: Ragnarok и не только.

Sony активно осваивает ПК рынок, выпуская на этой платформе свои эксклюзивы. Последними релизами стали Returnal и The Last of Us Part I. Уже официально подтверждено, что в начале 2024 года на ПК выйдет Horizon Forbidden West, а всего издатель собирается перенести до конца этого года шесть PlayStation-игр.

По крайней мере если верить информации, распространяемый пользователем западного форума, якобы являющимся сотрудником компании Nixxes, которая занимается портированием PlayStation-игр на ПК. Список игр включает:

The Last of Us Part II: Remastered

God of War: Ragnarok

Demon's Souls

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Gran Turismo 7

Также в утечке упоминается Marvel's Spider-Man 2. Супергеройский экшен якобы выйдет на ПК в начале 2025 года. Ранее в сеть утекли внутренние документы Insomniac Games, в которых говорится, что порт действительно существует, а его разработка должна стать самой дорогой в истории студии.

Еще источник пишет, что Sony обсуждает возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son. Экшен вышел на PS4 в 2014 году. В то же время о Bloodborne никакой информации от этого сотрудника не поступало.

2024-й уже начался с возвращения "Принца Персии" и переиздания одной из лучших игр в истории. А до конца января нас ждет продолжение культовой серии файтингов и новая часть Yakuza. УНИАН собрал пятерку игр января, которые стоит добавить в список желаемого.

Также в феврале ожидался релиз S.T.A.L.K.E.R. 2, но его снова перенесли. Теперь на сентябрь. Украинская студия говорит, что это последний перенос.

Вас также могут заинтересовать новости: