Весной нас ждёт сразу 2 проекта.

На днях Microsoft анонсировала свою ежегодную презентацию Xbox Developer Direct, где расскажет про свои эксклюзивы DOOM: The Dark Ages, South of Midnight и, предположительно, ремастер TES IV: Oblivion.

Известный инсайдер NateTheHate поделился деталями о предполагаемых сроках выхода ряда громких релизов от Microsoft. Так, по его словам, экшен South of Midnight может появиться уже в апреле (в отличие от мартовского прогноза другого источника), а шутер DOOM: The Dark Ages – в мае 2025 года. Он же утверждает, что Gears of War: E-Day стоит ожидать ближе к осени, а потенциальный сборник Gears of War Collection может выйти одновременно на Xbox Series и Playstation 5.

Параллельно ходят слухи о грядущем ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion. По информации NateTheHate, его релиз можно ждать в июне. Также есть информация об отложенном релизе Final Fantasy VII Remake и Final Fantasy VII Rebirth на Xbox Series (в 2025 и 2026 годах соответственно).

По словам того же NateTheHate, в обозримом будущем могут состояться релизы Halo: The Master Chief Collection и Microsoft Flight Simulator 2024 на Playstation 5 и даже Nintendo Switch 2.

Также мы рассказывали, что стала известна дата, в которую Rockstar может объявить о переносе GTA 6.

