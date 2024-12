Похоже, Microsoft метит на график одна игра в месяц.

Студия Compulsion Games, ранее отметившаяся экспериментальным We Happy Few, работает над приключенческим экшеном South of Midnight.

Главной героиней станет Хейзел, девушка, которая, после таинственной катастрофы в родном городе, обнаруживает в себе способности Прядильщицы, магической целительницы. Ей предстоит погрузиться в мир мифов и легенд южного фольклора, восстановить связи с духами и сразиться с опасными существами, а заодно раскрыть тайны собственного прошлого и, возможно, обрести новый дом.

Игровой процесс будет сосредоточен на исследовании, сражениях и взаимодействии с духовными силами, основанном на южных мифах и преданиях. Хейзел придётся балансировать между испытаниями таинственного мира и постепенным осознанием своей роли как целительницы и проводника между мирами.

Видео дня

Согласно сведениям инсайдера eXtas1s, выход South of Midnight запланирован на март 2025 года. Microsoft планирует показать трейлер с датой релиза на церемонии The Game Awards 2024. При этом, если информация инсайдера подтвердится, то Avowed выйдет в феврале, South of Midnight - в марте, а ещё одна пока не анонсированная игра - в мае того же года.

Ранее South of Midnight была номинирована на звание "Самая ожидаемая игра года" по версии Golden Joystick Awards 2024.

Вас также могут заинтересовать новости: