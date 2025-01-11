6 февраля Take-Two соберёт конференцию инвесторов.

Со слухами про перенос GTA 6, фанаты серии пытаются высчитать дату, когда же Rockstar принесёт свежие новости про игру.

На Reddit узнали, что Take-Two Interactive проведёт встречу с инвесторами 6 февраля в 22:30 по Киеву. Ранее мы узнали, что GTA 6 должна выйти осенью 2025 года именно на одной из таких конференций.

На Reddit предполагают, что эту встречу соберут только для обсуждения рамок релиза будущей игры, и больше ничего про Grand Theft Auto 6 там не раскажут:

Видео дня

"Единственной новостью может быть то, верят ли они всё ещё в выпуск осенью. Кроме этого, не стоит ожидать ничего другого."

Другой пользователь надеется, что в случае если игру не перенесут, то Rockstar начнёт активную маркетинговую кампанию, и может вскоре даже покажет второй трейлер GTA 6.

Ранее мы рассказывали, что GTA 6 может стать самым продаваемым медиа в истории. Аналитики прогнозируют, что в первый год игра может заработать 3.2 миллиарда долларов.

Однако может GTA 6 и самая ожидаемая игра 2025 года, но далеко не единственная. Читайте, во что ещё можно будет поиграть в этом году, если Rockstar всё же перенесёт шестую часть.

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