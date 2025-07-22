Благоприятные и неблагоприятные дни, фазы Луны и транзит планет.

Август 2025 начнется с растущей Луны, но несколько на вялой ноте из-за ретроградного Меркурия. Но и это пройдет: к середине месяца жизнь начнет двигаться вперед, так что пока лучше набраться терпения. Чем заняться в это время, а что отложить на потом, подскажет лунный календарь на август.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2025 с удачными и неудачными днями месяца.

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Лунный календарь в августе - фазы Луны и транзит планет

Начиная с древности, люди умели наблюдать за небом и знали о смене лунных фаз. С помощью лунного календаря они не только отслеживали время, но и грамотно распределяли бытовые дела, обряды, посадки и важные начинания. Тогда считалось - а сегодня астрологи подтверждают это, - что Луна влияет на энергию дня, эмоциональное состояние человека и даже на исход тех или иных событий.

В основе лунного календаря лежит цикл, за который ночное светило меняет четыре основные фазы (всего цикл длится около 29,5 дней):

новолуние - Луну не видно на небе, это самая темная ночь месяца;

первая четверть - появляется тонкий серп, затем Луна растет, пока не становится полной;

полнолуние - спутник Земли полностью освещен, он яркий и полный;

последняя четверть - Луна убывает, пока снова не превращается в тонкий серп и не исчезает на небосводе.

Кроме лунных фаз, с точки зрения астрологии, на жизнь, эмоции и ход событий могут влиять транзиты других планет.

Фазы Луны и транзит планет в августе 2025 будут такими, пишет Almanac.com:

1-8 августа - растущая Луна, Марс в Весах

Это хорошее время для начала дел, поиска союзников и переговоров. Луна растет - энергия усиливается, а Марс, планета активности, 6 августа входит в дипломатичный знак Весов.

Марс в Весах - это не воин, а стратег. Он благоприятствует сотрудничеству и командной работе. Сплотите свою команду, и вы будете поражены своими возможностями.

С чем быть осторожным: под маской дружелюбия может скрываться пассивная агрессия. Лучше действовать мягко, но честно.

9 августа - полнолуние в Водолее

Полнолуние усиливает эмоции, а знак Водолея связан с технологиями, коллективом и будущим. Это день подходит для прояснения общих целей, работы с информацией и неожиданного озарения.

Это идеальное время для встречи с друзьями - вечеринка под звездами в конце лета укрепит связи. Избавьтесь от цифрового хлама, наведите порядок в своих файлах, включая входящие, заодно удалите друзей, отпишитесь от подписок и удалите сообщения. Чистый цифровой мир - это счастье.

Марс продолжает находиться в Весах, поэтому акцент по-прежнему на гармонии- избегайте споров.

10-22 августа - Луна убывает, Меркурий снова директный, Солнце в Деве

Убывающая Луна - фаза очищения, освобождения, анализа. Завершайте старые дела, наводите порядок в бумагах, финансах, мыслях.

11 августа Меркурий снова выходит на прямую - после трех недель технических проблем, проблем с перелетами и напряженного общения все постепенно успокаивается и движется вперед. Подождите несколько дней, и вы увидите, что жизнь становится спокойнее. Можно начинать договариваться, подписывать документы и строить четкие планы.

Солнце в Деве с 22-го числа - это акцент на организацию, здоровье и порядок. Сфокусируйте внимание на деталях, заботе о теле, полезных привычках. Займитесь сортировкой вещей, бумаг, мыслей, пройдите медобследование, уберите в доме и закройте "висящие" проекты.

23 августа - новолуние в Деве

Дева отвечает за порядок, здоровье, продуктивность. Новолуние в Деве отлично подходит для начала новой программы по поддержанию здоровья. Если вы раньше откладывали дела, сегодня вы можете изменить свои привычки.

Это также идеальное время для записи на прием к врачу или стоматологу.

24-31 августа - растущая Луна, Венера во Льве

Растущая Луна усиливает уверенность и привлекательность. Используйте это, чтобы заявить о себе миру.

Начиная с 25 числа, когда Венера войдет в знак Льва, наступит время для романтики, признаний в любви, предложений руки и сердца. Венера - планета любви и красоты, а Лев делает ее яркой, театральной. Обновляйте гардероб, идите на праздники, вечеринки и фотосессии, занимайтесь творчеством.

Венера пробудет во Льве до 19 сентября.

Лунный календарь на август 2025 - благоприятные и неблагоприятные дни

Растущая и убывающая Луна, полнолуние и новолуние, а также влияние Марса, Меркурия, Венеры и Солнца усиливают или ослабляют энергию определенных дней. Поэтому одни - особенно удачны для начинаний, а другие - подходят для отдыха и очищения:

самые благоприятные - 15, 20, 28 августа;

благоприятные в целом - 21, 24, 29, 30;

неблагоприятные - 13,14 числа;

проявить осторожность - 2, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 22, 23, 25, 27.

Важно отметить, одна и та же лунная дата может быть одновременно неблагоприятной в одном контексте и удачной в другом. Это происходит потому, что лунный календарь оценивает в первую очередь день по фазе Луны, а также ее расположению в знаке Зодиака. То есть, "неблагоприятный день" в плане бизнеса может быть отличным для психологической разгрузки, творчества или лечения.

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