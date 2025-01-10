Кроме того, компания обещает "секретную" игру.

Microsoft анонсировала ежегодную Xbox Developer Direct, где подробно расскажет про 4 своих предстоящих игры: DOOM: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 и о неком секретном проекте.

Презентация пройдёт 23 января в 20:00 по киевскому времени. Смотреть ивент можно будет на официальных каналах Xbox на YouTube и Twitch. Ожидается, что на выставке расскажут новые подробности о проектах выше, покажут геймплей, а возможно и объявят даты релиза.

Сейчас игроки гадают, что же это может быть за секретная игра, к примеру в 2023 году секретной игрой оказалась Hi-Fi Rush, стильный музыкальный слешер.

Видео дня

Ранее инсайдеры сообщали, что на Xbox Developer Direct в этом году могут анонсировать ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion. Журналист издания Windows Central Джез Корден тоже ждёт Oblivion на выставке, но по его информации, Bethesda делает не больше чем ремастер для современных систем, никакого ремейка, как сообщали другие информаторы.

Ранее инсайдер The Ghost of Hope сообщал, что новая консоль от Microsoft будет называться Xbox Prime и выйдет она уже в 2026 году.

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