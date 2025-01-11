Кроме того, эти игры также появятся на Playstation 5.

По сведениям инсайдеров, Microsoft планирует расширять свою линейку проектов и выпускать их на консолях конкурентов, в том числе на грядущей Nintendo Switch 2.

Согласно подкастеру NateTheHate, у которого уже был опыт точных прогнозов касательно будущих релизов, Microsoft Flight Simulator 2024 и Halo: The Master Chief Collection появятся на новой портативной консоли от Nintendo. При этом эти же проекты могут добраться и до PlayStation 5. Ранее игры считались эксклюзивами экосистемы Xbox.

В целом, Nintendo Switch 2 сейчас находится в центре внимания множества утечек. В сети уже появились несколько возможных изображений будущей консоли, в том числе её контроллеров, которые, согласно слухам, будут слегка крупнее и получат магнитное крепление. На этой неделе известный техноблогер, ранее выкладывавший точные рендеры неизданных гаджетов, выложил изображение консоли, заявив, что это самый достоверный вариант на данный момент.

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При этом Nintendo не подтвердила подлинность ни одной из слившихся фотографий и макетов. Официальные представители компании подчеркнули, что все подобные материалы не являются частью её собственных анонсов. Когда именно мы узнаем детали о Nintendo Switch 2 - по-прежнему остаётся загадкой, хотя раньше японский гигант уже говорил о планах представить новую портативку до конца текущего финансового года.

Ранее мы рассказывали, что игры, попавшие в Xbox Game Pass, теряют до 80% потенциальных продаж.

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