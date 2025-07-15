Теперь у Ситиса верное количество детей.

Свежий патч 1.2 для Oblivion Remastered, который пока доступен в Steam в виде бета-обновления, хоть и не решает большинство технических проблем вроде просадок FPS и багов, зато устраняет одну досадную мелочь, сильно раздражавшую преданных фанатов.

Теперь на двери Тёмного братства снова изображено пять детей, как и должно быть по лору The Elder Scrolls.

В оригинальной Oblivion 2006 года эта зловещая дверь подсвечивалась красным светом и изображала сцену из истории фракции: момент, когда Мать ночи убивает пятерых детей, рождённых от тёмного бога Ситиса.

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Однако в ремастере детей оказалось семь, и ни в каких каноничных источниках эти двое лишних не значились. Ошибка была настолько абсурдной, что породила кучу теорий и мемов в фанатском сообществе.

Кроме того, с обновлением вернули и красную подсветку коридора за дверью, которая тоже была утеряна в обновлённой версии. Bethesda и Virtuos не указали это исправление в официальных патчноутах, но внимательные игроки сразу заметили и оценили.

Ранее мы рассказывали, что игрок в ремастер Oblivion потерял свой сейв на 80 часов из-за отравленного яблока. Будьте осторожны с Тёмным братством.

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