Плов - это вкусное блюдо, которое происходит из стран Средней Азии. Со временем он стал привычным и для нашего края. Сейчас чуть ли не у каждой хозяйки есть свой собственный рецепт плова.
Ключевым в приготовлении этого блюда является выбор специй, ведь именно они могут полностью изменить вкус конечного продукта, даже при использовании одинакового набора ингредиентов.
- Как приготовить плов - специи для вкусного блюда
- Как готовить плов с курицей - рецепт
- Плов - рецепт со свининой
Как приготовить плов - специи для вкусного блюда
Перед тем, как рассматривать рецепты, остановимся на специях. Классическим вариантом считается зира, однако некоторым она может показаться слишком скучной. К счастью, этот вариант не единственный.
Так, можно взять барбарис для фруктового аромата и легкой кислинки. Чтобы придать рису яркий золотистый цвет, а также пряный аромат и вкус подойдет куркума.
Если хочется пикантности, то приправляем обычным черным перцем. Для более глубокого вкуса стоит выбрать смесь из разных видов перцев. Также для остринки в блюде хорошо подойдет чеснок.
Для цитрусового и пряного аромата берем кориандр, а для ярких и сложных ноток - шафран. Паприка даст красный оттенок блюду и слегка сладкий вкус.
Если не хочется покупать много разных специй и сомневаетесь в своей способности их компоновать, то стоит остановить выбор на готовых смесях специй для плова. Они обычно включают в себя часть упомянутый специй.
Теперь переходим к тому, как варить плов.
Как готовить плов с курицей - рецепт
Это вкусное и сытное блюдо, которого хватит для всей семьи. Чтобы сделать плов с курицей, берем:
- 600 граммов риса;
- 800 миллилитров воды;
- килограмм филе бедра;
- два лука;
- две морковки;
- три зубчика чеснока;
- два лавровых листа;
- чайную ложку куркумы;
- чайную ложку соли;
- чайную ложку тмина;
- щепотку перца чили;
- растительное масло.
Морковь и лук нарезаем на мелкие кубики, а чеснок - на крошечные кусочки. В кастрюлю или казан с толстым дном наливаем масло. Бросаем туда чеснок. Когда появится аромат, можно добавить лук. Обжариваем десять минут, пока он не станет золотистым. Перемешиваем, чтобы не подгорело.
Всыпаем морковь и готовим еще минут десять. В это время филе нарезаем на половинки и добавляем в казанок. Добавляем специи и обжариваем, пока курица не станет румяной.
Рис промываем и перемещаем к филе с овощами. Вливаем воду и перемешиваем. Накрываем крышкой и готовим на тихом огне около 40 минут. При необходимости можно добавить еще какие-то специи по вкусу.
Плов - рецепт со свининой
Некоторые для своих блюд выбирают сочную свинину. Чтобы сделать плов с ней, берем:
- две морковки;
- один лук;
- килограмм свиного ошейка;
- растительное масло;
- столовую ложку смеси специй;
- соль;
- 400 граммов риса;
- две головки чеснока;
- 800 миллилитров воды.
Переходим к тому, как приготовить плов с мясом в кастрюле. Морковь и лук очищаем и нарезаем произвольными средними кубиками. Мясо нарезаем на кусочки толщиной по 2-3 сантиметра, а рис промываем.
В кастрюлю вливаем масло и обжариваем лук до мягкости. Далее добавляем мясо и готовим, пока оно не станет белым. После этого перемешиваем и оставляем еще на две минуты.
Следующими всыпаем морковь, специи и рис. В крупу погружаем головки чеснока и заливаем все водой. Оставляем тушиться на тихом огне, накрыв крышкой, около 25 минут.
Перемешиваем несколько раз, снова накрываем и тушим до готовности.