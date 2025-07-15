Это один из проектов, которые Sony закрыла после провала Concord.

На фоне неудачи Concord, в разработку которого, по слухам, Sony вложила около 200 миллионов долларов, компания начала массово отменять игры-сервисы, на которые делала большую ставку.

В сеть попали концепт-арты одного из таких отменённых проектов - шутера от студии Deviation Games, закрытой в прошлом году.

Из 12 заявленных лайв-сервисов от Playstation 8 уже отменены. Один из них - та самая игра от Deviation, основанной в 2020 году бывшими ветеранами Call of Duty.

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В 2021-м стало известно, что студия делает эксклюзив для PS5, но уже в 2023-м появились сообщения о прекращении разработки. А спустя год стало официально известно и о закрытии самой студии, что окончательно подтвердило гибель проекта.

Недавно в портфолио одного из бывших художников Deviation обнаружили концепт-арты. Судя по дате на одном из файлов (2020 год), это ранние наработки. Среди них - изображения футуристических пистолетов, винтовок и гаджетов вроде силовых перчаток, а также элементы научно-фантастического окружения.

Ранее бывший директор Playstation объяснил, почему больших крупнобюджетных игр всё меньше. Виновата всё та же проблема раздутых бюджетов.

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