В сеть попали арты шутера от Deviation Games / Фото - Deviation Games

На фоне неудачи Concord, в разработку которого, по слухам, Sony вложила около 200 миллионов долларов, компания начала массово отменять игры-сервисы, на которые делала большую ставку.

В сеть попали концепт-арты одного из таких отменённых проектов - шутера от студии Deviation Games, закрытой в прошлом году.

Из 12 заявленных лайв-сервисов от Playstation 8 уже отменены. Один из них - та самая игра от Deviation, основанной в 2020 году бывшими ветеранами Call of Duty.

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В 2021-м стало известно, что студия делает эксклюзив для PS5, но уже в 2023-м появились сообщения о прекращении разработки. А спустя год стало официально известно и о закрытии самой студии, что окончательно подтвердило гибель проекта.

Недавно в портфолио одного из бывших художников Deviation обнаружили концепт-арты. Судя по дате на одном из файлов (2020 год), это ранние наработки. Среди них - изображения футуристических пистолетов, винтовок и гаджетов вроде силовых перчаток, а также элементы научно-фантастического окружения.

Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025
Фото Deviation 15 июля 2025

Ранее бывший директор Playstation объяснил, почему больших крупнобюджетных игр всё меньше. Виновата всё та же проблема раздутых бюджетов.

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