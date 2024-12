Скорее всего это будет просто ремастер, а не полноценный ремейк.

Ранее мы рассказывали, что на конференции Xbox Developer Direct, которая предположительно пройдёт в январе, могут анонсировать переиздание TES IV: Oblivion.

С этим согласен и Джез Корден, известный инсайдер Microsoft и редактор издания Windows Central. В социальных сетях он отметил, что ждёт на Xbox Developer Direct ремастер Oblivion. Именно ремастер, а не ремейк, как ранее предполагалось:

"Я не ожидаю ничего, кроме небольшого ремастера, но кто знает."

И всё же Корден заметил, что это скорее его личное мнение, чем какой-то сверхнадёжный инсайдерский прогноз.

Официально Xbox ещё не анонсировала никаких конференций, но Xbox Developer Direct - ежегодный ивент, который традиционно проходит в январе. Кроме Oblivion, на презентации ждут Avowed, The Outer Worlds 2, Fable, Doom: The Dark Ages и Sout of Midnight.

Ранее мы рассказывали, что моддеры перенесли некоторые локации из Oblivion в The Elder Scrolls III: Morrowind. В "даунгрейдженом" Сиродиле доступно уже 160 квестов, в том числе и с новыми фракциями Королевство Анвил и Странствующие жрецы, придуманными специально для мода.

