Работу потеряли более 200 человек.

Разработчик Candy Crush Saga оказался в центре волны массовых сокращений, объявленных Microsoft в июле. Как сообщает Mobilegamer.biz, под увольнение в студии King попали более 200 человек, в том числе левел-дизайнеры, UX-специалисты и нарративные копирайтеры.

Также источники утверждают, что часть уволенных сотрудников заменят инструментами на базе искусственного интеллекта. В том числе тех, кто в последние месяцы как раз и разрабатывал ИИ для ускорения производства.

Один из собеседников издания назвал происходящее "отвратительным", заявив, что почти весь отдел левел-дизайна расформирован, несмотря на ключевую роль этих сотрудников в обучении нейросетей.

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В компании и до этого наблюдался низкий моральный дух, но обещания руководства улучшить обстановку не дали результатов. После новостей об увольнениях, по словам работников, ситуация только ухудшилась.

Некоторые даже уверяют, что HR-отдел целенаправленно избавляется от тех, кто открыто выражал недовольство, в том числе на внутренних опросах.

King объясняет происходящее необходимостью сократить избыточные звенья и ускорить процессы разработки. Однако по мнению самих сотрудников, это лишь прикрытие для дальнейшей автоматизации.

Так, недавно ведущий разработчик графического отдела Xbox Майк Матсел опубликовал пост о поиске новых сотрудников, сопроводив запись кривым нейроартом с девушкой, работающей за монитором, у которого экран с обратной стороны.

Кроме того, продюсер Xbox посоветовал уволенным работникам общаться с ИИ. Разработчик даже предложил варианты промтов, но быстро удалил пост из-за критики.

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