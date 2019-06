«Нелегальный игровой рынок – зло. Поэтому нужно лицензирование операторов»

Андрей Бочковский, генеральний директор УНЛ

Несколько дней назад на сайте «Лига» вышла статья, посвященная игорному бизнесу в Украине под названием «Запрещенный игорный бизнес уже больше $1 млрд. Как он устроен?», где в числе других украинских лотерейных операторов неоднократно упоминалась и компания УНЛ.

Хочу сразу отметить, что в материале, подготовленном журналистами, содержится целый ряд досадных неточностей, связанных как с использованием непроверенных источников информации, так и с непониманием целого ряда нюансов функционирования и объемов лотерейного бизнеса в Украине.

В частности, в статье сказано, что УНЛ – компания со 100% иностранными инвестициями, конечный бенефициар - гражданин Великобритании Майкл Фогго, но также отмечается, что опцион на покупку УНЛ принадлежит одному из украинских народных депутатов. При этом, что такое этот «опцион» и кто его выдал никто не разъясняет. Очевидно, что опционом можно называть определенный формальный юридический документ, который содержит договорные обязательства касательно права собственности. Такого документа, объективно, существовать не может, иначе, с таким повышенным вниманием к этому вопросу его б уже давно обнаружили. Да и как может идти речь о каких-либо опционах, если уже после известного заявления депутата, действующий собственник компании приобрел ее открыто, а предыдущий собственник подписал все необходимые юридические документы, заверения и гарантии.

Украинская национальная лотерея, и ее собственник Майкл Фогго неоднократно опровергали эту информацию: «Перед покупкой компании я заказывал аудит, как финансовый, так и юридический. Опытные юристы и финансисты изучили корпоративную историю и документы, возможные права третьих лиц или другие ограничения на переход собственности на компанию. Никаких опционов или других прав третьих лиц на долю в компании просто не существует и не может существовать».

Очередное появление подобной информации наша компания связывает с приближением парламентских выборов, но мы категорически против того, чтобы бренд УНЛ связывали с кем-либо из украинских политиков, и позволю себе еще раз на этом акцентировать внимание: Украинская национальная лотерея не имеет никаких взаимосвязей ни с бывшими, ни с действующими украинскими политиками и чиновниками.

В статье также сказано, что «в Украине исследований по игромании никто не проводил». Смею вас заверить, что это не совсем объективно, поскольку именно УНЛ в прошлом году представила первое в стране совместное с Международной антинаркотической ассоциацией исследование именно по проблемам игровой зависимости. О его результатах подробнее можно прочитать в моем интервью.

В мире существует распространенная практика среди операторов национальных лотерей под названием «Ответственная игра». Она разработана как Всемирной ассоциацией лотерей, так и Европейской ассоциацией государственных лотерей, и нацелена на выявление, профилактику и предотвращение проблем игромании. Мы исповедуем принципы «ответственной игры», именно поэтому решили провести такое исследование.

Наша логика достаточно простая: мы ориентируемся на здорового и удовлетворенного игрока

Наше исследование показало, что в Украине в зоне риска оказался достаточно низкий процент: более раза в неделю играют только 2% игроков – это среднеевропейский уровень и есть целый ряд стран с показателями гораздо выше. Например, Венгрия, где количество людей с игровой зависимостью составляет целых 7%. Но мы принимали и будем принимать все необходимые меры для того, чтобы бороться с игровой зависимостью, поскольку видим в этом часть нашей социальной ответственности.

Наша логика достаточно простая: мы ориентируемся на здорового и удовлетворенного игрока. Если человек будет играть все больше и больше, то со временем мы потеряем клиента. Не говоря уже о том, что уровень жизни такого человека может сильно упасть: у зависимых людей появляются проблемы в семье, на работе, с мышлением и здоровьем. Если говорить и о выгоде, и о безопасности, то наша цель - это не частая, но регулярная игра на мелкие сумы. Лотерея должна приносить радость и давать шанс исполнить мечту игроку, а не создавать для него дополнительные проблемы. Только в таком случае лотерея будет приносить пользу всем - и обществу, и государству – в виде отчислений на важные социальные и культурные проекты.

И, наконец, главное. В статье приводится набор цифр, которые сложно соотнести с реальностью. Эти цифры приводятся различными авторами, но никто ранее не брался их комментировать поскольку они, по сути, взяты из ниоткуда и проверить их просто нельзя. Но такие данные не выдерживают простой логики.

Количество лотерейных пунктов. В статье утверждается, что «в 2012 году в Украине было около 5500 лотерейных пунктов. Сегодня специалисты называют цифру в почти 40 000. Из них 60% - «серые» и «черные» залы игровых автоматов».

Начать можно с того, что в 2012 году лотерейных пунктов было гораздо больше, так как по закону каждый оператор должен был иметь по 5 тысяч пунктов, и каждый оператор старался соблюдать закон. Потом их количество уменьшилось за счет потери территорий (Крым, части Луганской и Донецкой областей). На сегодняшний, день УНЛ оперирует более 5 тысяч пунктов распространения лотерей, можно также посчитать официальную информацию на сайтах других операторов. Но, в любом случае пунктов распространения лотерей гораздо меньше чем заявлено автором.

Утверждается, что в Украине действует более 24000 незаконных игровых заведений. Спорить с этим, конечно, сложно, потому что никто не может достоверно подтвердить эту информацию

Утверждается, что в Украине действует более 24000 незаконных игровых заведений. Спорить с этим, конечно, сложно, потому что никто не может достоверно подтвердить эту информацию. Но, позволю усомниться в таком количестве. Сначала автор приводит информацию, что до запрета в 2009 году в Украине было 10 000 игорных заведений, а теперь это количество выросло до 40 000 из которых 25 000 нелегальных казино. Такие цифры вызывают недоумение. Территория и население страны, доходы людей значительно сократились с того времени. И это в условиях полного запрета игрального бизнеса. Количество лотерейных пунктов распространения с того времени не увеличилось, а в оккупированных регионах нашей страны и вовсе исчезли. При этом автор не разделяет продажу лотерей и лотерейные пункты с залами игровых автоматов.

В данной колонке я не буду вдаваться в детали почему лотерейные пункты не являются игральными залами, но кардинальная разница между ними есть и все налоги с принятых ставок и выплаченных призов УНЛ уплачивает государству. Суть утверждения в том, что десятки тысяч нелегальных заведений - это из области фантастики, но можно вести речь про тысячи заведений, которые маскируются под лотереи или действуют откровенно незаконно.

Объем теневого рынка. Утверждается, что «в условиях полного запрета азартных игр в Украине динамично растет игорный бизнес объемом более 1 млрд евро». Авторы статьи ссылаются также на слова госуполномоченной АМКУ Агии Загребельской, что «в тени ежегодно крутятся суммы, эквивалентные 1 млрд евро (30 млрд грн)», и главы общественной организации Поддержки легализации игрального бизнеса в Украине Елены Мочаловой, которая называет цифру в 66 млрд грн «черного нала», который проходит через «нелегалов».

Вместе с тем, очевидно, что перед публикацией подобных оценок нелегального рынка, авторам следовало бы, как минимум, задаться простым вопросом: насколько эти цифры вообще реальны в нынешней экономической ситуации в стране?

Исходя из официальной статистики Европейской ассоциации государственных лотерей («Отчет о лотерейном секторе в Европе 2017»/«Report on the lottery sector in Europe 2017 The European Lotteries») продажи лотерей в Украине самые низкие среди всех Европейских лотерей, как тех странах, которые входят в Евросоюз так и тех, которые не входят. По валовому объему продажи лотерей, Украина может похвастаться только тем, что опережает такие страны как Албания и Косово. Даже в таких маленьких странах как Мальта, Люксембург, Кипр, в трех прибалтийских странах продажи лотерей значительно больше чем в Украине. Поэтому рынок лотерей в Украине является абсолютно не развитым и говорить про сравнительно большие сумы продаж никогда не приходилось.

Согласно этому исследованию, в Германии с населением 82,5 миллиона жителей общие объемы продаж лотерей за 2017 год составили 7,4 млрд евро, в Великобритании с населением 65,8 миллионов – 7,7 млрд евро, во Франции с населением 66,9 миллионов – 15,1 млрд евро. Если взять более близкие для нас страны, то в Польше с населением в 37 миллионов – 1,4 млрд евро, столько же в Венгрии с населением 9,7 миллионов. Все эти цифры для понимания реальных объемов рынка в странах Европы. В то же время, в Украине официальная статистика показывает продажи в 17 миллионов евро в 2017 году. Даже в Литве, население которой не превышает население Киева, продажи лотерей составили 75 миллионов евро.

Неизвестно какие показатели имели в виду авторы или источники, на которые они ссылаются, но логично предположить, что имелись ввиду не валовые суммы продаж, а так называемый «валовый игровой доход» (GGR – Gross Gaming Revenue), что показывает суму выручки за вычетом сумм, выплаченных игрокам. Именно с валового игрового дохода удерживаются налоги, перечисляются деньги на социальные проекты, покрываются расходы оператора. Нет смысла учитывать в доходе оператора деньги игрока, потому что они ему не принадлежат, а выплачиваются победителям. По этому показателю, с 12 млн. евро GGR за 2017 год, Украина на самом низком месте среди Европейских лотерей.

Это показатели продаж по всем видам лотерей вместе взятых. Цифры по электронным моментальным лотереям или ВЛТ (видео лотерейные терминалы), о которых идет речь еще меньше. Так, средняя доля продаж Электронных игровых машин (EGM – общее название для терминалов розыгрыша электронных лотерей) по Европе составляет 10%, в Украине этот показатель несколько выше.

То есть, показатели продаж всех видов лотерей в Украине исчисляются 1-2 десятками миллионов евро, а продажи электронных еще меньше. Логичный вопрос, откуда может взяться цифра в 1 миллиард евро? Можно ответить, что я привожу только официальную статистику, а существует еще теневой рынок игровых автоматов, которые маскируются под лотереи. Но, все спикеры ссылаются на то, что теневой объем незаконного рынка не более 60% от лотерейного рынка. Я склонен верить в то, что объем теневого незаконного рынка азартных игр в разы больше, чем легальный лотерейный рынок. В таком случаем, все равно мы выйдем на сто миллионов евро в год или более, но далеко не на миллиард.

Озвучиваемых экспертами сумм продаж и теневого рынка в стране, с такими макропоказателями как в нашей, не может быть в принципе. Так, в Украине показатели ВВП и ВВП на душу населения самые низкие в Европе и среди стран соседей, уровень благосостояния людей, месячного дохода и средней заработной платы тоже самые низкие. Возникает вопрос, каким образом объем рынка лотерей (в том числе электронных моментальных) может быть таким же, как например в Польше или Венгрии - более 1 миллиарда евро в год. Ответ – это невозможно, поскольку у нас расходы на лотерею 0,5 Евро на человека, а в Польше, Венгрии, Чехии и других странах по 40 евро и более. Если у нас в лотерею время от времени играют от силы несколько процентов населения, то в других странах существует сформировавшаяся культура регулярной игры в лотерею, 75% населения и более вовлечены в игру в лотерею.

Население Продажи лотерей, Евро Мил, 2017 Продажи лотерей на душу насел, Евро, 2017 Валовый игровой доход**, Евро Мил, 2017 ВВП, дол США***, Млрд, 2017 ВВП на душу насел. дол США ****, 2017 Средн. мес. зарплата, нетто, Евро Великобритания 65 808 573 7 784 118 3 390 2625 39734 2 488 Германия 82 521 653 7 404 90 2 805 3685 44549 2 838 Франция 66 989 083 15 145 226 5 022 2584 39869 2 570 Польша 37 972 964 1 407 37 736 468 13833 950 Словакия 5 435 343 272 50 125 95,9 17664 917 Венгрия 9 797 561 1 410 144 510 126 15531 838 Чехия 10 578 820 482 46 206 193 20152 1 111 Литва 2 847 904 75 26 34 54,4 16730 895 Румыния 19 644 350 87 4 70 187 10757 720 Болгария 7 101 859 327 46 36 52,4 8064 523 Украина 42 414 905* 17 0,4* 12 119 2582 316 * Данные указаны согласно официальной статистике. Но, по оценкам различных экспертов, население страны составляет от 30 до 35 миллионов. Если скорректировать продажи лотерей на более реальные цифры количества населения Украины, то получим до 0,5 евро продаж лотерей на человека. ** Валовый игровой доход – общие продажи минус выплаты игрокам *** Список стран по ВВП(номинал) **** Список стран по ВВП (номинал) на душу населения

Указанная информация и статистика также подтверждается прошлогодним исследованием «Мировой рынок традиционных и онлайн-лотерей». Эксперты утверждают, что в странах ЕС в лотереи постоянно играет около 7 миллионов человек. Значительная часть населения (более 75% взрослых) регулярно играет в лотереи.

Причем, лотерейный рынок Украины в 2017 году показал спад в 11,7% по сравнению с 2016, в то время, когда все европейские рынки показывают рост. Сложно ожидать формирования европейского рынка лотерей при отсутствии надлежащего регулирования со стороны государства и борьбы с нелегальным рынком. В европейских странах существует четкая тенденция на увеличение регулирования требований к операторам, лотерейной системе, оборудованию и ужесточению борьбы и ответственности за предоставление нелегальных азартных услуг, поскольку последние лишают доходов бюджеты, не дают возможность инвестировать в легальный бизнес и приносят вред потребителю. Особое внимание в Европе уделяется блокированию незаконного предложения азартных игр в Интернете.

Нелегальный рынок – зло. И все лотерейные операторы, включая УНЛ, неоднократно это подчеркивали и призывали правоохранителей бороться с подобным явлением

Нелегальный рынок – зло. И все лотерейные операторы, включая УНЛ, неоднократно это подчеркивали и призывали правоохранителей бороться с подобным явлением. Наша компания входит в Европейскую и Мировую лотерейные ассоциации, работает по европейским стандартам, дорожит своей репутацией, честно платит налоги в украинский бюджет и направляет значительные суммы на социальные и культурные проекты в стране. Обязывающая часть нашего членства в ассоциациях состоит в том, чтобы соответствовать целому ряду критериев, существующим среди европейских лотерей. Наша компания уже более двух десятилетий осуществляет деятельность именно по этим принципам и стандартам.

Существование черного игрового рынка не только дискредитирует наш бренд, но и лишает законного дохода, поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы государство исправно выполняло свои функции и прекращало деятельность таких нелегальных игровых заведений.

Вместе с тем, у появления все большего количества нелегальных игровых заведений есть простая и понятная причина. Ведь ситуация, когда в стране отсутствует порядок лицензирования лотерейных операторов, прежде всего выгодна тем, кто ведет нелегальную деятельность в этом виде бизнеса. С 2014 года операторы лотерей не могут получить лицензии, потому что правительство до сих пор не утвердило лицензионные условия. Таким образом, лотерейный рынок в стране до сих пор находится в состоянии неопределенности.

То есть уже более 5-ти лет лотерейный рынок работает без соответствующего регулирования, а операторы без надлежащим образом оформленных лицензий.

Кто-то может сказать, что можно работать и так. Однако на практике, ни один инвестор не может инвестировать в неупорядоченный рынок, особенно если это касается лотерей. Это приводит к тому, что инвесторы УНЛ не могут инвестировать в переоснащение и реорганизацию компании, а компания не может развиваться. Кроме того, ни одна международная корпорация не может поставлять оборудование на неурегулированный рынок, поскольку политика той же американской корпорации IGT, с которой мы давно и плодотворно сотрудничаем, предусматривает поставку технологий только на регулируемые рынки во избежание каких-либо репутационных скандалов. Репутация же Украины в сочетании с отсутствием лицензионных условий лотерейной деятельности перечеркивает привлечение международного поставщика.

Хочу подчеркнуть: наша цель - продолжать быть надежным партнером и быть честным корпоративным гражданином государства. УНЛ развивается согласно мировым трендам и работает над увеличением предложения ярких игр, над увеличением платежей в государственный бюджет и на финансирование социальных программ. Но пока правительство не утвердит лицензионные условия, пока рынок не будет урегулирован нам и дальше предстоит барахтаться в мутной воде обвинений, неустроенности этого вида бизнеса и нарекать на засилье нелегальных игровых заведений.

Подытоживая, можно отметить, что теневой рынок азартных игр бесспорно существует и он гораздо больший по объемам продаж чем рынок лотерей, хотя и не такой объемный и вездесущий как его пытаются изобразить, пользуясь отсутствием каких-либо исходных данных. Рецепт борьбы с ним банально прост – адекватное регулирование, жесткий контроль и неотвратимость наказания. Начать можно с приведения в порядок лотерейного регулирования согласно действующему закону. При условии принятия лицензионных условий проведения лотерей и прекращения нелегальной деятельности, а также стабилизации экономической ситуации, построение миллиардного рынка лотерей в Евро, как, например, в Польше, будет реальностью, а это сотни миллионов налогов и отчислений для финансирования бюджетов и социальных целей.