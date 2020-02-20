Глобальное потепление: в океанах растет шумовое загрязнение из-за раков-щелкунчиков (видео)

Раки-щелкунчики увеличивают уровень шума в воде, что потенциально может навредить другим морским существам, а также эхолокационным системам, которые используют подводные исследователи.

Из-за глобального потепления будет расти температура воды в океанах, в результате чего раки-щелкунчики — одни из самых громких морских существ — начинают все чаще выдавать все более сильные звуки. Это может угрожать морским экосистемам и деятельности людей под водой.

Как сообщает Громадське, об этом говорится в исследовании Океанографического института Вудс-Гол, что в штате Массачусетс.

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Отмечается, что исследователи института установили связь между температурой воды в Мировом океане и активностью раков-щелкунчиков. Чем температура выше, тем чаще и громче животные щелкают.

Это увеличивает уровень шума в воде, что потенциально может навредить другим морским существам, а также эхолокационным системам, которые используют подводные исследователи.

«Нам известно, что рыбы общаются с помощью звука, — поясняет Эрен Муни, исследователь Океанографического института Вудс-Гол. — Если в морях будет больше шума, это может потенциально повлиять на это общение. Мы этого пока не знаем, нам это еще предстоит исследовать».

Что же касается людей, то повышенный шум может повлиять не только на эхолокацию, но и на технику, с помощью которой военные находят мины под водой — это теоретически может повлиять на национальную безопасность государств, объясняет Муни.

Несмотря на название, раки-щелкунчики являются одним из видов креветок. Одна из их клешней непропорционально большая — ею животные могут очень быстро щелкать, издавая громкий и резкий звук. По мнению ученых, так раки-щелкунчики общаются между собой, а также оглушают добычу.