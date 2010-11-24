Оранжевый урок истории, или Почему в нашем календаре столько дней независимости

22 января 1918, 1 ноября 1918, 15 марта 1939, 30 июня 1941, 16 июля 1990, 24 августа 1991. Все эти даты – дни провозглашения независимости Украины. К ним уверенно можем добавить 22 ноября 2004 – День Свободы.

Наверно, ни у одного народа нет в своем календаре столько дней независимости как у украинцев. Очевидно, это свидетельствует о свободолюбии нашего народа, его готовности к борьбе даже в очень неблагоприятных условиях, его способности побеждать даже очень сильных врагов. Но это значит, что мы не умели пользоваться своими успехами и постоянно теряли тяжело добытую победу.

Шесть лет назад, осенью 2004-го, украинцы мобилизовались в крайне затруднительной ситуации, грозившей свертыванием демократии или даже утратой государственного суверенитета. Несмотря на заверения аналитиков и технологов о невозможности массового протеста в Украине, он произошел и вылился в фееричное явление под названием Оранжевая революция.

Загнанный в свою маленькую норку, перепуганный чиновниками, милицией, эсбэушниками, налоговиками украинец неожиданно, может даже для себя, поднялся, выпрямил сгорбленную за десятки лет спину, вспомнил о гордости. Таким новорожденным его увидел мир, потому именно он – украинец – неделями не сходил с передовиц ведущих газет, с экранов главных телеканалов мира, стал сенсацией. Таким он испугал власть, которая поняла, что против него бессильно любое оружие.

Мы победили тогда, в ноябре 2004, потому что не стеснялись быть искренними, не боялись встать против несправедливости, поставили наше общее общественное выше личного. Но мы проиграли потом, когда решили, что быть такими достаточно три недели. К сожалению, общим лозунгом стало «я свое отстоял на Майдане».

«Украинцы совершили революцию и надеялись, что дела и дальше пойдут сами собой, что каким-то мистическим путем «народ возьмет все в свои руки». Ситуация требовала чрезвычайных способностей со стороны руководителей и чрезвычайной готовности к действиям со стороны масс. Но руководители оказались очень пассивны, а измученные массы не выявили большой готовности к действиям». Это слова Василия Кучабского о событиях после первого ноября 1918 года. Они предельно точно описывают период после другого ноября – в 2004 году.

После Майдана все были уверены того, что мы свое сделали, дальше – пусть делают они. А они, то есть политики, оказались ничем не лучше обычных граждан. Как и мы с вами, часто продолжали решать собственные вопросы (с жильем, учебой, работой) через привычные механизмы коррупции и взяточничества, так и они использовали своим новым положением. Мы сделали себе идолов Ющенко или Тимошенко, которых подняли до самых небес, лишь бы сбросить потом на них всю ответственность за будущее страны. Пели им дружным хором «Осанна!» для того, чтобы потом с полным правом кричать «Распни!».

Период 2005-2010 стал временем неиспользованных нами всеми – властью, гражданами – уникальных возможностей. Мы оказались не готовы. Похоже, как и в 1918 году, Украина знала, как добыть в борьбе государство, но не знала, как его строить. Украинцы были прекрасными оппонентами власти - повстанцами, диссидентами, умели бороться с ней, не умели воспользоваться ее обретением. С одной стороны, не было людей, подготовленных занимать государственные должности (ведь наши молодежные организации даже в независимой Украине готовили партизан и воинов, а не необходимых стране служащих), с другой – общество категорически не воспринимало «своих» при власти. Ведь для украинцев власть была всегда чужой. Поэтому, когда в ней появились «наши», мы вовсе не знали, как с ними вести себя. Одни, как привычно, видели во власти врагов, и тех, кто пошел на государственную службу, считали чуть ли не предателями. Другие впадали в другую крайность – боялись сказать хоть что-то критическое о «наших» и закрывали глаза на то, как они уверенно становились похожи на былых оппонентов.

История не учит, как нужно делать, но она показывает, чего делать не следует. История Украины должна научить нас не расслабляться после тяжелых побед, продолжать активную работу над воплощением идеалов. История - очень требовательная учительница, и она будет повторять свои уроки много раз, пока мы их не усвоим.

Наверно, именно для того, чтобы мы ничему не научились у нашего прошлого, нынешняя власть откровенно цензирует историю. Из учебников исчезла информация об отдельных личностях, целых периодах, наших трагедиях и победах, среди изъятого - Оранжевая революция.

Но память - не книжка, из нее не выбросишь кому-то не нужные страницы. Мы будем помнить о нашей победе 2004, эта память будет вдохновлять на продолжение борьбы, на следующие победы. И самое важное - будет готовить к тяжелой работе после получения новой победы.

Владимир Вятрович