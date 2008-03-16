Возле Австралии нашли немецкий корабль, потопленный в 1941 году (фото)

Австралийская поисковая группа, которая искала крейсер австралийских ВМС, потонувший в 1941 году, обнаружила обломки немецкого корабля, который и потопил его, сообщает Associated Press со ссылкой на премьер-министра страны Кевина Радда.

Находка была сделана в 150 километрах к западу от залива Шарк.

Радд сказал, что находка обломков немецкого корабля HK Kormoran - это шаг к обнаружению места затопления крейсера HMAS Sydney.

Поисковая операция, спонсируемая государством, началась две недели назад.

Как отмечает агентство, оба корабля затонули в ходе морского сражения к западу от австралийского побережья 19 ноября 1941 года.

Никто из 645 человек на борту австралийского крейсера не выжил - самая крупная потеря флота Австралии за всю историю и самая крупная гибель судна без спасшихся в истории Вторую мировую войну. А 317 из 397 человек с немецкого корабля смогли на лодках добраться до австралийского побережья, где были взяты в плен. С января по сентябрь 1941 г. "Корморан" потопил 10 грузовых судов: 6 британских, 3 греческих и югославское.