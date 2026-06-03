'Ты сумасшедший, тебя все ненавидят': Трамп устроил скандал Нетаньяху во время разговора

В прошлом у Трампа и Нетаньяху было несколько напряжённых телефонных разговоров, но они всё равно тесно координировали свои действия в отношении Ирана и по другим вопросам.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июня, во время телефонного разговора, насыщенного нецензурными выражениями, резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за эскалацию конфликта в Ливане, сообщили изданию Axios два американских чиновника и третий источник, ознакомленный с ходом разговора.

Издание поясняет, что ранее в понедельник Иран пригрозил прекратить переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане.

По словам двух источников, во время разговора Трамп назвал Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил его в неблагодарности. Он также притормозил план Израиля нанести удар по Бейруту.

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Один из американских чиновников сообщил, что Трамп сказал Нетаньяху: если тот осуществит свои угрозы по бомбардировке столицы Ливана, это еще больше изолирует Израиль на международной арене.

Два источника сообщили, что Трамп утверждал, будто именно он помог Нетаньяху избежать тюрьмы – имея в виду свою поддержку во время судебного процесса над Нетаньяху по делу о коррупции.

Подводя итог высказываниям Трампа в адрес Нетаньяху, американский чиновник сказал:

"Ты сумасшедший. Если бы не я, ты бы сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль".

При этом, по словам американского чиновника, Трамп осознавал: "Хезболла" обстреливала Израиль, и Израиль должен был защищаться, но считал, что в последние дни Нетаньяху чрезмерно эскалировал конфликт.

Издание отметило, что помимо угроз в адрес Бейрута, Израиль расширяет свою наземную операцию на юге Ливана.

Другой американский чиновник заявил, что Трамп был обеспокоен тем, что Израиль убил так много гражданских лиц в Ливане, и выразил возражения против того, что израильтяне разрушают здания, чтобы уничтожить одного командира "Хезболлы".

Один израильский чиновник сообщил изданию, что Израиль больше не планирует наносить удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте.

Издание сообщило, что в прошлом у Трампа и Нетаньяху было несколько напряженных телефонных разговоров, но они все равно тесно координировали свои действия в отношении Ирана и других вопросов. Один из чиновников отметил, что это был один из худших разговоров Трампа с Нетаньяху со времени его возвращения на пост.

Издание предполагает, что гнев Трампа был вызван тем, что решение Нетаньяху об эскалации конфликта в Ливане угрожало сорвать его переговоры с Ираном.

Примечательно, что после разговора Трамп написал в Truth Social, что переговоры с Ираном "проходят быстрыми темпами".

После телефонного разговора Нетаньяху опубликовал заявление, в котором отметил, что сообщил Трампу: Израиль нанесет удар по целям в Бейруте, если "Хезболла" не прекратит атаковать Израиль, а до тех пор Израиль будет продолжать свои операции на юге Ливана.

"Наша позиция остается неизменной", – написал Нетаньяху.

Другой американский чиновник утверждал, что на самом деле Трамп во время телефонного разговора "переиграл" Нетаньяху. По его словам, якобы премьер-министр Израиля попросил Трампа позаботиться о том, чтобы все было улажено.

Другие новости об Израиле

Ранее УНИАН сообщал, что Нетаньяху заявил о намерениях Израиля расширить военный контроль в Секторе Газа примерно до 70% территории. По его словам, израильская армия уже контролирует около половины анклава, и дальнейшая цель – постепенное увеличение присутствия. По словам премьера Израиля, давление на ХАМАС будет усиливаться с разных направлений, а вопрос остальных территорий будет решаться позже. После начала войны в октябре 2023 года значительная часть Газы оказалась под израильским контролем, что привело к масштабному перемещению населения. Приводятся данные, что около 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома и оказались на ограниченной территории, часто во временных лагерях.

Также мы писали, что представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с офисом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Причиной стало решение включить страну в ежегодный отчет организации о сексуальном насилии в зонах конфликтов. Данон назвал это решение "оторванным от реальности" и неприемлемым. Он также обвинил руководство ООН в предвзятости и заявил, что организация якобы не провела надлежащего расследования выдвинутых обвинений.

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