В Украине изменили условия 'еОсели': для кого ипотека станет более выгодной

Правительство расширило льготы для ветеранов и семей погибших защитников.

С сегодняшнего дня, 17 июля, вступили в силу изменения в государственную программу доступной ипотеки "еОселя". Правительство расширило льготы для ветеранов и семей погибших защитников, разрешило отдельным категориям ВПЛ использовать жилищные ваучеры для первого взноса, а также увеличило нормативную площадь жилья, которое можно приобрести.

Как сообщает пресс-служба "Укрфинжитла", отныне государство будет компенсировать ветеранам войны и семьям погибших защитников и защитниц Украины, которые возьмут ипотеку в рамках программы "єОселя":

до 3% годовых в течение первых 10 лет действия кредитного договора;

до 6% годовых с 11-го года.

Отмечается, что воспользоваться доступной ипотекой на этих условиях смогут: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участники войны, семьи погибших или умерших ветеранов войны, семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

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Право на компенсацию процентной ставки получат также военнослужащие из числа резервистов, призванные в особый период, и члены их семей. Для резервистов, оформивших кредит по программе "еОселя" после 11 января 2026 года, предусмотрен перерасчет условий кредита с даты его заключения при условии соответствия требованиям программы.

Кроме того, приняты изменения, касающиеся использования в программе жилищных ваучеров. ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий, или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут оплатить жилищным ваучером первый взнос по программе "еОселя".

Правительство также обновило нормы площади в программе "еОселя". Увеличены нормы площади жилья для семьи из двух или трех человек: квартира – до 73,5 кв. м, дом – 83,5 кв. м. Также для участия в программе будут учитываться дети до 21 года.

"еОселя" – главные новости

В ряде украинских городов расходы на покупку жилья по государственной ипотечной программе "єОселя" уже приблизились к стоимости аренды или даже стали ниже.

В марте бывший министр экономики Алексей Соболев сообщал, что Украина готовилась расширить программу доступной ипотеки "єОселя" за счет международного финансирования. Правительство работало с иностранными партнерами над новыми механизмами, которые должны существенно увеличить выдачу кредитов, в частности для ветеранов и переселенцев.

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