Адвокат прокомментировала широко распространенную проблему со сбоем в приложении "Резерв+".

Отсрочка от мобилизации в 2026 году оформляется в ЦНАП или через приложение "Резерв+". В Украине зафиксировано немало случаев, когда даже законно оформленное освобождение от призыва просто "слетает" в приложении. Иногда это происходит после переезда мужчины и перевода в другой ТЦК, поэтому украинцы интересуются, не является ли это основанием для отмены отсрочки.

Адвокат адвокатского объединения Eternix Анастасия Капустинская рассказала эксклюзивно для УНИАН, в каких случаях могут аннулировать отсрочку, как правильно ее возобновить и могут ли человека призвать в армию в промежуточный период.

Как работает отсрочка от армии при переводе в другой ТЦК

Если мужчина перевелся в другой ТЦК, например, из-за переезда или объединения двух территориальных центров в один, то это само по себе не является основанием для автоматической отмены отсрочки.

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У нас есть порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации (утвержден постановлением КМУ № 560). В нем указано, в каком случае теряется отсрочка от армии. И среди указанных в этом Порядке оснований нет такого, как перевод на учет в другой ТЦК.

Отсрочка может быть отменена в случае утраты или изменения основания для её предоставления, либо в связи с истечением срока её действия. То есть, если причина остаётся в силе, то сам по себе перевод в другой ТЦК не лишает человека права на отсрочку.

Аналогичный подход сохраняется и в отношении бронирования. Если забронированный мужчина решил переехать в другой город, снялся с учета в одном ТЦК и встал на учет в другом, то ни отсрочка, ни бронирование не отменяются.

"Хочу напомнить, что военнообязанные обязаны встать на учет в семидневный срок в новом ТЦК. То есть, если вы решили переехать, снялись с учета в одном территориальном центре, то нужно соблюсти требования закона и в течение семи дней встать на учет в новом. Это нужно сделать, чтобы избежать штрафа", – подчеркнула эксперт.

Если этого не сделать, лицу грозит административная ответственность за нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях), а штраф составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Это требование касается и военнообязанных женщин-медиков.

Что делать, если слетела отсрочка в Резерв+

Перевод не может быть причиной, почему исчезла отсрочка в Резерв+, но статус может "слететь" из-за технической ошибки в системе. В таком случае сразу после постановки на учет в новом ТЦК необходимо подать документы для восстановления. Сделать это можно двумя способами.

Самый удобный – с помощью приложения "Резерв+". Там доступны 11 видов отсрочки, их можно оформить онлайн. Запрос обрабатывается в течение 48 часов. Это очень удобный способ, поскольку система сама подтягивает необходимые данные из государственных реестров, и это происходит без вмешательства человека.

Второй способ – подать документы через любой ЦНАП. В этом случае необходимо знать точный перечень документов, которые нужно предоставить для оформления конкретного вида отсрочки. А также нужно правильно указать пункт и часть статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в соответствии с которой вы хотите получить отсрочку.

Если вы правильно соберете пакет документов, но в заявлении некорректно укажете норму закона, это может стать основанием для отказа.

Если в "Резерве" человек просто выбирает основание для отсрочки, и приложение само "подбирает" документы, часть и пункт статьи закона, то при подаче заявления в ЦНАП нужно быть очень внимательными как к перечню документов, так и к правильному выбору основания для предоставления отсрочки.

Сколько времени ТЦК рассматривает заявление на отсрочку и возможна ли мобилизация в этот период

Если мужчина подает заявление на отсрочку через приложение "Резерв+", то программа обрабатывает документ в течение 48 часов. Это максимальный срок. Обычно отсрочки приходят уже на следующий день. Рассмотрение в данном случае происходит автоматически, без вмешательства человека.

Если же документы подаются через ЦНАП, то решение принимает комиссия при соответствующем ТЦК. По общему правилу, комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 7 календарных дней с даты получения. При необходимости она может направлять запросы в другие государственные органы для получения или проверки информации, в связи с чем срок рассмотрения может быть продлен до 15 дней.

Законодательством предусмотрено, что до принятия решения военнообязанный не подлежит призыву. То есть, если человек надлежащим образом подал заявление на отсрочку и ожидает рассмотрения, то не может быть мобилизован до завершения рассмотрения заявления комиссией.

Но у мужчины должно быть подтверждение факта подачи заявления. В "Резерве" – это уведомление в приложении. Если же человек подавал документы через ЦНАП, то сотрудник учреждения должен выдать справку, подтверждающую получение заявления. Именно этот документ может помочь в будущем избежать недоразумений при проверке военно-учетных документов.

справка Анастасия Капустинская Адвокат В 2021 году получила степень магистра права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В настоящее время обучается в Лондонском университете по программе последипломного образования в области права (Postgraduate Diploma in Law). Профессиональный путь в области права начала в 2022 году с должности помощника адвоката, а уже в 2025 году получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Адвокат специализируется в сфере военного права, административного права и отношений с органами государственной власти, а также семейного права.

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