Терехов предупредил о новой тактике обстрелов Харькова и призвал не игнорировать сигналы тревоги

Цель врага остается прежней: жилые дома, критически важная инфраструктура и зоны отдыха.

Российские войска начали активно применять для ударов по Харькову FPV-дроны на оптоволокне, способные преодолевать расстояние до 40 км. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

"К сожалению, они разработали такую технологию, что дрон может на оптоволокне залетать на расстояние примерно до 40 километров. Этого вполне достаточно, чтобы наносить удары по пригородам Харькова и по городу", – сказал Терехов.

По его словам, тактика врага в целом не изменилась. Российские войска по-прежнему наносят удары по жилым домам, критической инфраструктуре, промышленным предприятиям, автозаправочным станциям и зонам отдыха.

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Терехов добавил, что россияне используют для атак различные типы вооружения, в частности, управляемые авиабомбы, БПЛА типа "Шахед", "Молния" и FPV-дроны.

Тактика врага на фронте

Как сообщал УНИАН, российские захватчики не прекращают попыток создать так называемую "зону контроля" вдоль всей государственной границы.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что речь идет, в первую очередь, о Лиманском направлении, во вторую очередь – о Купянском. Также продолжаются попытки россиян создать зону контроля вдоль всей украинско-российской границы, причем появляются определенные новые направления, на которых они пытаются оказать давление, в том числе сейчас актуальным является направление в сторону Казачьей Лопани, куда они также пытаются проникнуть.

Как подчеркнул спикер, у российских захватчиков именно сейчас пик летней кампании, и у них достаточно резервов и боеприпасов для того, чтобы активно пытаться продвигаться в сторону Сил обороны Украины.

Он добавил, что оккупанты не меняют тактику использования небольших пехотных групп, поскольку если они попытаются продвинуться крупными силами с бронетехникой – то будут уничтожены задолго до того, как увидят украинских защитников. По его убеждению, такая тактика не изменится до тех пор, пока не изменится обстановка на фронте.

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