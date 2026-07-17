Свежие компоненты и зарубежные технологии: что показали исследования 'Орешника' и 'Искандера-М'

Речь идет не об использовании старых запасов, а о продолжающемся производстве ракет с применением новой электронной компонентной базы.

Россия продолжает производить новые ракеты, используя современную иностранную электронику, новые компоненты собственного и белорусского производства. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Владислава Власюка, советника-уполномоченного президента по вопросам санкционной политики, который отмечает, что на это указывают последние исследования кассетного "Искандера-М" и "Орешника", которыми Россия нанесла удар 24 мая вблизи Белой Церкви.

"Например, в кассетном "Искандере-М" мы обнаружили компоненты производства США, Тайваня, Швейцарии, Японии, Китая и Беларуси. Причем часть этой электроники была изготовлена в 2024–2025 годах. Это означает, что, несмотря на санкции, современные компоненты продолжают поступать в российский военно-промышленный комплекс. Санкции работают, но их исполнение требует существенного усиления", – подчеркнул он.

Белорусские компоненты

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Кроме того, подчеркнул Власюк, Россия активно наращивает производство на собственной и белорусской компонентной базе.

"В исследованном "Орешнике" все идентифицированные компоненты произведены исключительно российскими и белорусскими предприятиями. Особенно показательна роль белорусских производителей, прежде всего "Интеграла" и завода "Транзистор", продукция которых регулярно встречается в современных российских ракетах", – рассказал он.

Даты производства

Уполномоченный отметил, что отдельного внимания заслуживают даты производства. Так, в "Орешнике" более половины всех датированных компонентов изготовлено в 2023–2024 годах, а также обнаружены детали 2025 года производства.

В кассетном "Искандере-М" также зафиксировано значительное количество компонентов 2024–2025 годов, в частности белорусского производства.

"Это свидетельствует о том, что речь идет не об использовании старых запасов, а о продолжающемся производстве ракет с применением новой электронной компонентной базы", – подчеркнул Власюк.

Украина передала информацию партнерам

Так, отмечает он, важнейший вывод этих исследований заключается в том, что российское ракетное производство продолжает работать.

"Мы видим новые компоненты, видим участие белорусских предприятий и видим, что отдельные иностранные технологии до сих пор попадают в российское оружие. Именно на разрыв этих цепочек поставок должна быть направлена дальнейшая международная работа. Украина предоставила партнерам подробную информацию о производителях и серийных номерах компонентов", – сообщил Власюк.

Противодействие "Орешнику"

Как сообщалось ранее, компания Thales отметила, что европейские оборонные компании договорились о создании консорциума для разработки перехватчика, способного сбивать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности за пределами атмосферы.

Так, целью сотрудничества является разработка независимого европейского решения в сфере противоракетной обороны, включая баллистические ракеты средней дальности класса "Орешник" с раздельными и маневрирующими боевыми частями.

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