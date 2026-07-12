Если обычные блины уже надоели, попробуйте приготовить старинные украинские соложеники.

Соложеники с яблоками по-полтавски относятся к старинным десертам украинской кухни, которые когда-то часто делали на большие праздники. К тому же приготовление этого блюда нельзя назвать слишком сложным: обычные тонкие блины нужно уложить слоями с фруктовой начинкой, покрыть белковой пеной и ненадолго отправить в духовку. Рассмотрим рецепт соложеников из кулинарной книги "Украинские блюда" 1960 года.

Яблочный пирог по-украински - как сделать настоящие соложеники

Итак, соложеники - это что-то вроде блинного пирога, главной особенностью которого является большое содержание яиц в тесте, за счет чего каждый блинчик получается очень мягким и пышным. После запекания блюдо приобретает красивую золотистую корочку.

Вам понадобятся:

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Пшеничная мука – 1,5 стакана;

Сливки – 1 стакан;

Сливочное масло – 1 стакан;

Сахар – 1 стакан;

Яйца – 10 шт.;

Лимоны – 2 шт.;

Яблоки – 300 г;

Густое варенье или повидло – 200 г.

Если под рукой нет сливок, их можно заменить жирным молоком, а вместо лимонов подойдет апельсиновая цедра. Для начинки используется практически любое густое варенье или повидло, но так как соложеник яблочный, лучше всего подойдут фруктовые, не слишком резкие вкусы.

Соложеники - рецепт из поваренной книги СССР

В глубокую кастрюлю влейте сливки, добавьте размягченное сливочное масло, восемь яичных желтков и сахар. Тщательно перемешайте массу до однородности, после чего добавьте мелко натертую цедру двух лимонов. Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите жидкое блинное тесто без комочков.

Перед началом выпечки отдельно взбейте оставшиеся белки до хорошей воздушной пены и аккуратно вмешайте их в тесто.

Разогрейте сковороду и испеките четыре или пять тонких блинов одинакового размера. Два из них равномерно смажьте густым вареньем или повидлом. Для остальных подготовьте яблоки: очистите их, нарежьте небольшими ломтиками и слегка обжарьте с сахаром, пока не размякнут.

Затем распределите яблочную начинку по двум оставшимся блинам и соберите десерт, укладывая блины друг на друга и чередуя слои с вареньем и яблоками. Верхний блин дополнительно украсьте небольшим количеством варенья и кусочками яблок.

После этого покройте получившийся пирог с яблоками оставшейся взбитой белковой пеной, слегка посыпьте сахаром и поставьте в заранее разогретую духовку (170–180 °C) примерно на 10 минут. За это время белковая шапка приобретет аппетитный золотистый оттенок, а блинчики успеют пропитаться начинкой.

Если вам понравится соложеник с яблоками, также можно попробовать приготовить тертый пирог с вареньем по классическому рецепту.

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