Эксперты объяснили, какие устройства могут повышать риск возгорания.

Не всю бытовую технику можно без опасений оставлять включенной в розетку, особенно если вы уходите надолго или уезжаете в отпуск.

Специалисты составили список устройств, которые лучше заранее отключить от сети. Рассказываем, нужно ли выключать телевизор из розетки, когда уходишь из дома, и какие еще приборы входят в этот список.

Ранее мы рассказывали, как экономить электроэнергию - какие полезные привычки могут уменьшить счета за свет.

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Какие приборы надо выключать из розетки, уходя или уезжая из дома

Специалисты Home Improvement & Outdoor Lab вместе с экспертами по пожарной безопасности и энергоэффективности составили список бытовых приборов, которые обязательно стоит отключать от сети перед длительным отъездом. Это не только поможет снизить расход электроэнергии, но и уменьшит риск возгорания, пишет издание Good Housekeeping.

Устройства с литий-ионными аккумуляторами

Литий-ионные аккумуляторы используются в электровелосипедах, электроинструментах, ноутбуках и многих других устройствах. Они могут накапливать большое количество энергии в компактном корпусе, и при повреждении или слишком долгой зарядке могут перегреваться.

По данным Национальной ассоциации пожарной безопасности США (NFPA), оставлять такие аккумуляторы заряжаться на ночь не рекомендуется - после полной зарядки их следует сразу отключать от зарядного устройства. Кроме того, не стоит оставлять зарядное устройство включенным в розетку, когда никого нет дома. Хранить же такие аккумуляторы советуют при комнатной температуре и вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Эксперты также рекомендуют вынимать из розетки зарядные устройства для телефонов, ноутбуков и другой техники - да, они потребляют совсем немного электроэнергии, но, когда постоянно находятся под напряжением, постепенно изнашивают внутренние компоненты.

Обогреватели

Отопительные приборы - это одна из самых распространенных причин домашних пожаров, особенно зимой. По данным NFPA, ежегодно они становятся причиной почти 40 тысяч возгораний.

Особенно это касается переносных обогревателей. Если прибор не используется, его обязательно нужно отключать от сети. Как отмечают специалисты, любые нагревательные устройства без функции автоматического отключения представляют потенциальную опасность.

Настольные бытовые приборы

Если говорить о том, какие кухонные приборы нужно отключать от розетки, то эксперты советуют не оставлять подключенными тостеры, мини-печи, электрочайники и другую подобную технику.

Дело в том, что во время скачков напряжения такие устройства могут перегреваться. Кроме того, крошки, остатки жира и другие горючие частицы внутри приборов увеличивают риск возгорания.

Домашние развлекательные системы

По данным Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, бытовая техника в режиме ожидания потребляет от 5 до 10% всей электроэнергии, расходуемой в доме. К таким устройствам относятся телевизоры, игровые приставки, мониторы и другая мультимедийная техника.

Поэтому эксперты советуют включать режимы энергосбережения, а перед длительным отъездом полностью отключать такую технику от сети. Для удобства можно использовать сетевой фильтр с защитой от скачков напряжения - он позволит одним нажатием отключить все устройства и одновременно защитит их от перепадов напряжения.

Приборы для укладки волос

Плойки, стайлеры и фены также рекомендуется всегда отключать от розетки после использования. Особенно опасны поврежденные шнуры питания - они могут стать причиной короткого замыкания или пожара.

Кроме этого, так как эти приборы чаще всего используют в ванной комнате, важно помнить о розетках с устройством защитного отключения (УЗО). Оно автоматически отключает питание при неисправности, перегреве или повреждении проводки и помогает предотвратить пожар и поражение электрическим током.

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