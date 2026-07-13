Приготовленные таким образом яйца имеют особенно нежный желток.

Казалось бы, нет ничего сложного в том, как правильно сварить яйца в кастрюле: бросил их в кипяток и подождал несколько минут. Однако даже этот общеизвестный метод иногда дает осечки - блюдо легко переготовить или недоготовить. И даже идеально сваренные продукты могут получиться "резиновыми" по вкусу.

Чтобы избежать разочарований, предлагаем вам попробовать новый метод приготовления. Мы разобрались, как и сколько нужно варить яйца, чтобы они всегда получались превосходными.

Как правильно варить яйца

Лучшим способом приготовления блюда поделилось издание Simply Recipes. Чтобы яйца получились идеальной консистенции, эксперты рекомендуют не варить их, а запарить в кипятке.

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Для этого положите яйца на дно кастрюли и залейте водой так, чтобы она покрыла их примерно на 2,5 сантиметра. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Как только жидкость закипела, огонь выключите, а кастрюлю накройте крышкой. И оставьте яйца запариться в горячей посуде. Так они приготовятся медленно и равномерно, а желток сохранит красивый желтый цвет без синевы.

Эксперты рассказали, сколько варить яйца вкрутую таким образом. Обычно их достаточно запаривать под крышкой 10-12 минут, хотя можно оставить и на 15-17. Этого времени хватит, чтобы блюдо полностью приготовилось. Затем ингредиенты рекомендуется переложить в миску с холодной водой. Так их будет проще почистить от скорлупы.

Если вам интересно, сколько нужно варить яйца всмятку таким образом, то оставьте их в кипятке на 6-7 минут. Так белок затвердеет, но желток останется полужидким.

У данного метода есть один плюс - приготовленные таким образом продукты получаются гораздо вкуснее обычных. Ароматный белок и кремовый белок понравятся даже тем, кто обычно не любит это блюдо. Вот почему такой метод, как варить яйца, особенно удачный.

Приготовленные таким способом ингредиенты можно хранить в холодильнике до 5 дней в скорлупе, используя по мере необходимости.

Также эксперты поделились несколькими хитростями. Во-первых, перед тем, как варить яйца вкрутую, проверьте их срок годности. Хотя свежие продукты обычно вкуснее старых, в данном случае желательно подождать. Готовьте яйца, которые уже пролежали в холодильнике хотя 1-2 недели. Именно они чистятся лучше всего, поскольку белок не липнет к скорлупе.

Во-вторых, добавьте в воду столовую ложку уксуса или соли, если хотите сохранить оболочку целой. Это предотвратит появление трещин на скорлупе.

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