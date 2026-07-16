Рецепт этого пирога стал настоящей кулинарной легендой и до сих пор пользуется популярностью в сезон слив.

Во времена до распространения интернета хозяйки делились рецептами домашней выпечки напрямую, передавая их своим детям или друг другу. Однако и тогда был способ распространить один конкретный рецепт на всю страну - при помощи газет. Именно таким стал известный американский сливовый пирог, который многие знают по голливудским фильмам и сериалам. Рассмотрим, как приготовить это культовое блюдо по оригинальному рецепту из 1980-х годов.

Сливовый пирог Нью Йорк таймс - ингредиенты и рекомендации

Этот десерт приобрел известность после публикации в 1983 году в американской газете The New York Times. Его автором стала кулинарный обозреватель Мэриан Беррос, а сам рецепт вызвал настолько большой интерес у читателей, что редакции неоднократно приходилось публиковать его повторно в течение последующих лет.

Со временем сливовый пирог из Нью Йорк таймс стал настоящим символом сезона слив и неизменным атрибутом американских ситкомов. Причем его популярность объясняется не только вкусом, но и простотой приготовления.

Видео дня

Вам понадобятся:

сливочное масло – 115 г;

сахар – 150 г;

сахар для посыпки – 2 ст. л.;

куриные яйца – 2 шт.;

пшеничная мука – 150 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – 1 щепотка;

сливы сорта "Венгерка" – 10–12 шт.;

молотая корица – 1 ч. л.

На самом деле сегодня никто точно не знает, кто первый придумал сливовый пирог Нью Йорк таймс - оригинальный рецепт долгое время передавался из уст в уста среди американских домохозяек, а публикация в СМИ лишь закрепила его успех.

Если под рукой нет слив сорта "Венгерка", подойдут любые плотные кисло-сладкие сливы - главное, чтобы они хорошо сохраняли форму при выпечке.

Также при желании в тесто можно добавить немного ванильного сахара или несколько капель ванильного экстракта.

Сливовый пирог - рецепт 1983 года

Прежде всего заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Переложите его в глубокую миску, добавьте сахар и взбейте массу до светлого кремообразного состояния. Затем по одному введите яйца, тщательно перемешивая смесь после каждого добавления.

Отдельно соедините просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к масляной смеси и замесите густое, однородное тесто без комочков.

Подготовьте круглую форму диаметром около 23 сантиметров, слегка смажьте ее сливочным маслом и равномерно распределите тесто по дну.

Сливы тщательно вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Подготовленные половинки разложите поверх теста срезом вверх, слегка прижимая их, чтобы они хорошо держались во время выпечки.

В небольшой емкости смешайте две столовые ложки сахара с молотой корицей и равномерно посыпьте этой смесью всю поверхность пирога.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте сливовый пирог примерно 45–50 минут, пока тесто не станет золотистым, а поверхность не покроется аппетитной румяной корочкой.

После приготовления не спешите разрезать выпечку. Дайте ей немного остыть, чтобы сливовый сок слегка загустел и впитался в тесто.

Так называемый сливовый пирог Нью Йорк таймс - оригинал которого мы только что привели - одинаково хорош как теплым, так и полностью охлажденным, поэтому его можно подавать к чаю сразу после выпечки или оставить на потом.

Ранее мы писали, как сделать вкусный тыквенный чизкейк.

Вас также могут заинтересовать новости: