Рассказываем, как приготовить кабачковую икру по советскому стандарту.

Многим украинцам до сих пор вспоминается кабачковая икра по ГОСТу СССР - та самая, из советских магазинов или столовых. Казалось бы, в ней не было ничего необычного, но даже когда подобные закуски готовились дома, многие хозяйки старались добиться именно этого всеми любимого вкуса. Рассмотрим, как готовится такая кабачковая икра на сковороде, в домашних условиях.

Кабачковая икра по ГОСТу 1967 года - точные пропорции и рекомендации

Секрет этого блюда кроется вовсе не в редких продуктах или приправах, а в максимально точной, проверенной рецептуре, которую использовали на большинстве предприятий.

Впрочем, советская кабачковая икра действительно содержала несколько продуктов, о которых часто забывают в современных рецептах, а именно - белые коренья: пастернака, петрушки и сельдерея. Именно их сочетание придавало закуске тот самый узнаваемый вкус с легкими, будто грибными нотками.

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Вам понадобятся:

кабачки – 1,5 кг (3-4 средних кабачка);

морковь – 100 г;

репчатый лук – 80 г;

корни пастернака, петрушки и сельдерея – по 15 г каждый;

зелень петрушки, укропа и сельдерея – по небольшому пучку каждой;

томатная паста (30%) – 80 г;

растительное масло – 100 мл;

соль – 15 г (1 ст. л. без горки);

сахар – 7 г (около 2 ч. л.);

смесь молотого и душистого перцев – 1 г (или пол ч. л.).

Если найти все белые коренья не получилось, не стоит отказываться от рецепта: вкус блюда от этого сильно не пострадает, так как эти ингредиенты были нужны прежде всего для аромата. То же самое касается смеси перцев, вместо которой вполне подойдет и обычный черный молотый.

Советская кабачковая икра - рецепт пошагово

Сначала очистите и нарежьте все овощи небольшими кусочками. Морковь можно натереть на крупной терке, а белые коренья – на мелкой или как можно мельче измельчить ножом. Зелень же лучше нарезать незадолго до того, как она отправится в кастрюлю, чтобы сохранить ее аромат.

Затем разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте овощи. Их можно готовить вместе или по отдельности – на результат это не повлияет. Когда овощи слегка подрумянятся, немного потушите их до мягкости, но не держите на огне слишком долго, чтобы не испарилось слишком много сока.

Когда овощи станут мягкими, измельчите их блендером или мясорубкой до однородной массы, хотя если вам нравится кабачковая икра кусочками - можно обойтись и толкушкой. Затем снова включите небольшой огонь, добавьте в сковороду томатную пасту, соль, сахар, оба вида перца и зелень. Хорошо перемешайте и прогрейте несколько минут, чтобы все ингредиенты объединились.

Если готовится кабачковая икра на зиму, в конце желательно добавить в нее ложку уксуса, чтобы заготовка лучше хранилась. Перемешайте, проварите еще 1-2 минуты и снимите с огня. Потом разложите икру по чистым банкам.

Конечно, стоит понимать, что в разных регионах СССР была разная кабачковая икра - классический рецепт для кавказских регионов, например, часто включал острый перец. Но именно вариант из данной статьи максимально приближает домашнюю заготовку к технологии большинства советских консервных заводов.

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