По форме огурцов можно определить, чего не хватает растениям.

Летом огурцы моментально реагируют на любые ошибки в уходе и даже незначительный стресс может сказаться на форме плодов задолго до появления других признаков. И хотя сам по себе их внешний вид не влияет на вкус или полезность, зато по нему можно определить, чего именно не хватает растениям, и вовремя исправить ситуацию. Разберемся, почему огурцы скручиваются во время роста и с чем связана эта особенность.

Почему огурцы растут крючком - о чем говорит форма плодов

Не всегда можно точно сказать, от чего огурцы кривые, но чаще всего их деформация появляется не из-за особенностей сорта, а вследствие нарушений в уходе. Дело в том, что поскольку плоды развиваются всего за несколько дней, недостаток питания, перепады температуры или неправильный полив практически сразу отражаются на их форме.

При этом как и причины, почему огурцы крючком, так и сами виды искривлений бывают разными, так что важно сперва внимательно рассмотреть плоды.

Видео дня

Так, например, если огурец сужается у плодоножки, а его нижняя часть становится широкой, напоминая грушу, это обычно свидетельствует о нехватке калия - именно этот элемент отвечает за распределение влаги и полноценный налив плодов.

Восполнить дефицит поможет подкормка раствором сульфата калия – 1 столовая ложка на 10 литров теплой воды. Причем поливать растения следует под корень по предварительно увлажненной почве.

Почему огурцы кривые - другие причины

Обратная ситуация, когда плод утолщается у плодоножки, а кончик остается тонким, светлым и, возможно, загибается, чаще всего указывает на недостаток азота. Несмотря на опасения многих дачников, огурцы нуждаются в азотных подкормках практически весь сезон, так как постоянно формируют новые листья и завязи.

Для этого можно использовать настой травы, биогумус или слабый раствор мочевины – 1 чайная ложка на 10 литров воды.

Наконец, другая причина, от чего огурцы растут крючком, связана не с питанием, а с резкими перепадами температуры или поливом холодной водой. В таком случае плоды обычно становятся узкими посередине и чтобы избежать подобных деформаций, растения желательно поливать только теплой водой, нагретой на солнце, утром или вечером.

Также есть смысл замульчировать грядки, чтобы защитить корни от перегрева и пересыхания.

Если же выяснить, почему огурцы закручиваются, не удалось, а все предыдущие советы не помогли, скорее всего, проблема в поспевшем урожае. Переросшие плоды забирают на себя большую часть питательных веществ, из-за чего новые завязи нередко развиваются мелкими, слабыми и искривленными. Так что желательно снимать огурцы каждые один-два дня, не давая им перерастать.

Ранее мы писали, чем поливать огурцы, чтобы не горчили.

Вас также могут заинтересовать новости: