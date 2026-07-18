Магнитные бури: ученые порадовали прогнозом на 18 и 19 июля (график)

В последние дни вспышек на Солнце не происходило.

В последние дни геомагнитная обстановка полностью стабилизровалась и магнитные бури прекратились. Такая же спокойная ситуация ожидается и на выходных. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра снизилась до фонового уровня, и дальнейшего повышения в течение выходных не прогнозируют.

"Ожидается, что геомагнитные условия останутся спокойными, без магнитных бурь", - говорится в сообщении.

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Персеиды 2026 - когда смотреть один из самых ярких метеорных дождей года

Уже с 17 июля на ночном небе можно будет наблюдать ежегодный звездопад Персеиды – один из самых красивых метеорных потоков года. Он продлится до 24 августа, а пик активности придется на 12–13 августа, когда при ясной погоде можно будет увидеть до 80 метеоров в час.

Персеиды возникают, когда Земля проходит через облако пыли, оставленное кометой Свифта-Туттля. Попадая в атмосферу, частицы сгорают, создавая яркие световые вспышки.

Для наблюдения не нужны специальные приборы - достаточно выбрать место вдали от городских огней с открытым горизонтом. Лучше всего смотреть на звездопад после полуночи или перед рассветом.

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