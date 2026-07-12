Посаженный под зиму репчатый лук можно выкапывать при наличии признаков зрелости.

Озимый лук отличается от ярового тем, что его сеют осенью и оставляют зимовать на участке. Такие сорта созревают на 1-2 месяца раньше стандартных, поэтому насладиться урожаем можно уже в середине лета. Однако для его уборки важно подобрать правильный момент. Выкопаете слишком рано - луковицы будут мелкими, опоздаете - быстро сгниют во время хранения. Вот почему важно понять, когда копать озимый лук - мы назвали признаки зрелости и лучшие дни для процедуры.

Как понять, что озимый лук созрел

Посаженный зимой лук созревает примерно к середине июля или концу августа, а самые ранние его сорта можно собирать уже в последние дни июня. Дату можно рассчитать самостоятельно: овощ выкапывают примерно через 80-90 дней после появления первых ростков.

Однако есть определенные признаки зрелости растения. Вот как понять, что лук пора убирать:

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около 60% перьев луковиц упали и начали прилегать к земле;

сами листья пожелтели;

шейка утратила сочность, стала сухой и тонкой;

верхний слой шелухи на луковице стал коричневым и сухим, он легко отделяется.

Именно по этим признакам фермеры рекомендуют ориентироваться в первую очередь. То есть если по расчетам лук уже "пора" копать, но внешне он не выглядит зрелым, то лучше подождать. Иногда овощи могут созревать позднее положенного из-за холодной весны.

Как и когда нужно выкапывать лук, посаженный под зиму

Запомнив признаки зрелости лука, прочитайте также правила его уборки. Примерно за 2 недели до выкапывания нужно прекратить полив на грядке.

Конкретную дату, когда нужно убирать озимый лук, вам подскажет прогноз погоды. Желательно, чтобы за несколько дней до процедуры не было дождей. В сухой земле копать гораздо проще, да и после сбора такие луковицы дольше хранятся.

В выбранный день аккуратно достаньте овощи, чтобы шейка осталась целой. Именно её целостность обеспечит долгий срок хранения. Особенно "упорные" луковицы можно подкопать лопатой или вилами, чтобы не повредить.

Собранные плоды аккуратно отряхните от налипшей грязи, но не мойте их и не обрезайте ботву. При возможности разложите на целый день под солнцем. Затем положите луковицы на неделю в сухое проветриваемое помещение, чтобы они хорошо обсохли. После этого с корнеплодов можно срезать листья.

Для постоянного хранения разложите луковицы по открытым ящикам с хорошей вентиляцией (крупные и мелкие плоды хранятся отдельно). В таком виде урожай переносят в сухое помещение с температурой 15-20 градусов.

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