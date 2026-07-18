Одного года стажа достаточно для назначения полноценной пенсии, но только для определенной категории граждан.

Страховой стаж напрямую влияет на право получения пенсии, однако минимальные требования к нему зависят не только от вида выплаты, но и от жизненных обстоятельств человека.

Ранее мы писали, кому положена надбавка к пенсии за детей, а сегодня разберемся, какой должен быть минимальный стаж для пенсии в Украине и что можно получить всего за 1 год официального трудоустройства.

Социальная пенсия без стажа и за 1 год стажа - Украина в 2026

Основные положения о соцвыплатах в нашей стране, в том числе о том, какой может быть пенсия без стажа, закреплены в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Согласно этому документу, в 2026 году для выхода на пенсию:

в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – от 23 до 33 лет;

в 65 лет – от 15 до 23 лет.

После достижения 65-летнего возраста требования к страховому стажу больше не уменьшаются, а значит, минимальный стаж для выхода на пенсию по возрасту в Украине составляет 15 лет.

Тем не менее, даже если граждане не соответствуют этому требованию, они не остаются совсем без государственной поддержки. После достижения соответствующего возраста они могут обратиться за социальной помощью, предназначенной для лиц, не имеющих права на пенсионные выплаты.

Такая помощь составляет 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что в 2026 году составляет 778,50 грн. При этом назначается она только в том случае, если среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека не превышает прожиточный минимум для этой категории, то есть 2 595 грн.

Минимальный стаж для пенсии по инвалидности - кому достаточно 1 года

Впрочем, существует одно исключение – для лиц, у которых инвалидность была установлена в молодом возрасте. И хотя требования к страховому стажу в этом случае также действуют, рассчитываются они не так, как для других граждан. Главную роль здесь играет группа инвалидности и возраст на момент ее установления.

Так, для лиц с инвалидностью I группы требования составляют:

1 год стажа – если инвалидность установлена до 25 лет включительно;

затем необходимый стаж увеличивается на один год каждые 2–3 года;

10 лет стажа – если инвалидность установлена в возрасте от 54 до 59 лет.

Затем, с 60 лет применяются требования, предусмотренные для пенсии по возрасту (не менее 15 лет страхового стажа).

А для лиц с инвалидностью II и III группы:

1 год стажа – при установлении инвалидности до 23 лет включительно;

затем требуемый стаж увеличивается примерно на один год каждые 2–3 года;

14 лет стажа – при установлении инвалидности в возрасте 56–59 лет.

Причем сумма такой пенсии определяется в зависимости от установленной группы инвалидности:

для I группы она составляет 100% пенсии по возрасту;

для II группы – 90%;

для III группы – 50%.

Таким образом, пенсия без стажа в Украине не полагается никому, а вот одного года действительно может быть достаточно для назначения пенсии по инвалидности, если ее основания были установлены в раннем возрасте.

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