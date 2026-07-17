Стало известно, сколько стоит дрон Hornet, устроивший россиянам логистический локдаун

Именно этим беспилотником уничтожаются грузовики, которыми россияне пытаются перевозить топливо и боеприпасы на оккупированном юге.

Дрон-камикадзе Hornet, ставший основным инструментом подавления российской логистики на оккупированном юге и Донбассе, оказался чрезвычайно дешевым по сравнению с другими аналогичными дронами. Об этом пишет Defense Express.

Аналитики обратили внимание на интервью командира отдельного водолазного отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины Виталия Кравчука с позывным "Крава" изданию "АрмияFM".

Интервью было посвящено недавней спецоперации, в результате которой на авиабазе "Саки" в оккупированном Крыму был уничтожен российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Во время беседы журналист попросил сравнить стоимость средства поражения и стоимость уничтоженного самолета.

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"В него залетело 10 тысяч долларов, условно говоря, пусть 11 максимум. А стоимость самолета – это миллионы долларов", – ответил военный.

Также в этом интервью было сказано, что самолет уничтожили именно дроном Hornet.

"Если цена дрона Hornet в пределах 10–11 тысяч долларов подтвердится, то это делает его действительно экстремально дешевым", – комментирует Defense Express.

Как сообщает издание, Hornet способен действовать на расстоянии 100–150 километров и оснащен программно-аппаратным комплексом для обнаружения и захвата целей, а также системой визуальной навигации. В зависимости от задачи он может использовать боевые части типа "ударное ядро" массой 1,5 или 4 килограмма, а также осколочно-фугасные боеприпасы.

Defense Express также сравнивает Hornet с зарубежными аналогами. В частности, немецкий дрон HX-2 от Helsing оценивается примерно в 17 тысяч евро (почти 19,5 тысячи долларов), тогда как российские барражирующие боеприпасы "Ланцет", по известным закупочным ценам, стоят около 40 тысяч долларов за версию Х52 и до 68 тысяч долларов за модификацию Х51.

Удары по российской логистике

Как писало УНИАН, украинские удары по российской логистике уже приводят к сокращению числа наступательных действий армии РФ, что свидетельствует о стратегическом воздействии на фронт. Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что это проявляется в сокращении направлений российских атак и дефиците боеприпасов, который со временем станет очевидным.

Такая динамика означает, что нарушение поставок может постепенно подорвать способность Москвы поддерживать интенсивность боевых действий, создавая для Украины более благоприятные условия на поле боя.

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