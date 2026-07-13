Рецепт брауни из кабачка стал хитом соцсетей.

Шоколадный торт брауни - известный во всем мире, но и очень калорийный десерт. Он не только требует дорогостоящих ингредиентов, но также ощутимо "бьет" по фигуре. Однако среди приверженцев правильного питания (ПП) тоже есть сладкоежки. Поэтому кулинары придумывают низкокалорийные альтернативы знаменитым тортам.

Именно так и родился брауни из кабачка ПП - низкокалорийный десерт, который можно даже на диете. В 100 граммах выпечки содержится всего лишь около 120 килокалорий, а для приготовления не нужно ни масло, ни шоколад. Этот рецепт позволяет убить сразу двух зайцев: насладиться роскошным тортом и вкусно утилизировать кабачки. При этом овощ в готовом блюде совершенно не ощущается, поэтому даже его ненавистники останутся довольны.

Как приготовить ПП кабачковый брауни

Трудно сказать, кто первый придумал брауни из кабачка, поскольку он стал вирусным в соцсетях и нашел миллионы поклонников. Его готовят и в Украине, и за границей. Свою версию рецепта предложила кулинарный блогер anny.cooking в TikTok.

Чтобы приготовить восхитительный брауни из кабачка и какао, возьмите такие ингредиенты:

два средних кабачка общим весом примерно триста граммов;

два яйца;

сто пятьдесят граммов муки;

пятьдесят граммов какао-порошка;

десять граммов разрыхлителя;

сто граммов сахара или сахарозаменителя;

любые ягоды по желанию (черника, малина, клубника, смородина).

Также вам пригодится форма для выпечки диаметром около 25 сантиметров.

Чтобы ПП шоколадный брауни был вкусным, очень важно брать качественное натуральное какао.

Заранее разогрейте духовку до 180°. Кабачки промойте, произвольно нарежьте и всыпьте в высокий стакан. Вбейте к ним яйца и перебейте до однородной массы с помощью блендера. Вмешайте в эту смесь сахар (или его заменитель), муку, какао и разрыхлитель. По желанию добавьте ягоды.

Однородное тесто по консистенции напоминает сметану. Перелейте его в форму для выпечки, выстеленную пергаментом. При желании посыпьте сверху рубленым шоколадом и орехами (для более низкой калорийности этого можно не делать). Запекайте десерт 40-50 минут при 180°. Готовность проверяйте зубочисткой - она должна остаться сухой.

Если брауни приготовился сверху, но остается сырым внутри, то его рекомендуется прикрыть фольгой и запекать ещё 15 минут.

Готовый пирог получается нежным и пористым внутри, с насыщенным ароматом шоколада. Овощ в нем совершенно не ощущается. Поэтому даже дети, которые не любят кабачки, с удовольствием съедят торт и попросят добавки.

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